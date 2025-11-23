Evo šta je njegov plan

Time bi nastala četvrta po veličini ekonomija u Evropskoj uniji, sa bruto domaćim proizvodom od 1,8 triliona evra.

Zanimljivo je da, dok Srbima zabranjuju svaku pomisao o ujedinjenju teritorija gde žive Srbi, ova inicijativa premijera jedne zapadne zemlje prolazi potpuno nekažnjeno.

Ono što je Srbima strogo zabranjeno, u Belgiji je prošlo kao svakodnevna vest. Naravno, De Veveru niko ne preti sankcijama kao što bi se to moglo očekivati u našem slučaju.

On je i ranije govorio da nikada nije odustao od svog sna da će svi pripadnici holandskog govornog područja jednog dana ponovo da žive zajedno.

Od dolaska na vlast, nastavio je da insistira na tome, izazivajući oštre reakcije, posebno u Valoniji gde se govori francuski.

Iz francuske perspektive, njegova ideja deluje iznenađujuće, dok je to manje slučaj u Flandriji, gde postoji razvijen nacionalistički pokret.