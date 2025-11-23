Slušaj vest

U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu nema više mahanja krvavim šakama, kao ni indeksima. Nema više politike, već samo onoga čemu pozorište i služi - kulturi.

Naime, opereta Slepi miš, kojom Srpsko narodno pozorište obeležava 200 godina od rođenja Johana Štrausa Mlađeg, oduševila je Novosađane. Velika scena „Jovan Đorđević“ bila je ispunjena do poslednjeg mesta i na premijeri 20. novembra, i na repriznom izvođenju.

„Slepog miša“ režirao je Aleksandar Nikolić, koji radnju smešta u 1914. godinu, osam meseci pred Prvi svetski rat. Nikolić je uradio i dramaturgiju teksta.

Sačuvao je originalne dijaloge, ali „Slepom mišu“ daje i savremeno tumačenje. Nikolićev fon Ajzenštajn je investitor bez škole, a ne rentijer i ugledni građanin, kako je to Štraus dao u prvobitnom tekstu, koji je izveden 1874. godine.

U tri čina, radnja „Slepog miša“ prati porodičnu farsu o bogatom mužu i ženi koji pokušavaju da nadmudre jedno drugo, ali na kraju ipak bivaju razotkriveni. U središtu radnje je investitor Gabrijel fon Ajzenštajn, koji pred odlazak u zatvor žudi za poslednjom dozom neobaveznih strasti.

Pored reditelja Aleksandra Nikolića, autorski tim čine dirigentkinja Željka Milanović, scenografkinja Miljena Vučković, kostimografkinja Magdalena Klašnja, koreografkinja Andreja Kulešević, dok je Hor SNP-a pripremila Vesna Kesić Krsmanović.

Opereta „Slepi miš“ pred publikom će se ponovo naći u subotu 6. decembra od 19 sati. Kao što smo napisali na početku teksta, bez politike, već samo - kultura.