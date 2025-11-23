Slušaj vest

Šta se nakon nove gasne uredbe EU promenilo kada je reč o našem snabdevanju gasom iz Rusije? Ništa, jer dugoročni ugovor s Rusima još nemamo, a formalno pravno evropska uredba neće važiti za nas pošto je doneta za zemlje članice EU.

Ali gas do nas stiže preko dve članice EU: Bugarske i Mađarske. Od 1. januara 2028. godine, čak i da se postigne mir između Rusije i Ukrajine, Evropska unija ne želi više „ni molekul” ruskog gasa.

Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali ovu temu bili su prof. dr Milan Beslać, ekonomista, Bojan Stanić, iz Privredne komore Srbije, Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku.

Rusija je konačno rekla da je spremna da proda svoj udeo u NIS, pa je Kapor rekao da taj novac svakako neće pripasti Rusiji dok je pod sankcijama.

- Novac neće biti u mogućnosti da bude isplaćen Rusiji, to je rešeno, ali da li će OFAK pristati na transakciju partnera kojeg Rusija izabere je još pod znakom upitnika. Skoro mesec dana smo pod prekidom dotoka sirove nafte, ali su nam sada potrebne neke hitnije mere - započeo je Kapor.

Beslać je istakao da ova situacija odgovara Rusima, iako neće moći odmah da podignu novac od prodaje svog udela u NIS, ipak će ih te milijarde čekati do podizanja sankcija.

- Nama je vreme već isteklo, mi smo očekivali da će u ovih osam meseci, kada su bile odgođene sankcije, Rusija naći rešenje da ide njima, ali i nama u korist. Ne smemo da ispustimo iz vida da smo mi kolateralna šteta, ovu naftnu krizu nije izazvala Srbija, ali ni Rusija, već Amerikanci. Ako bi došlo do prodaje ruskog udela, saglasan sam da to neće doći na račun ruske države ili kompanije, već će čekati dizanje sankcija. Rusima svakako da odgovara da ih čeka par milijardi kada se podignu sankcije. Rusima, ako gledamo iz ekonomskog ugla, značajnije im je da prodaju kompaniju i da te pare jednom dođu na njihov račun - rekao je Beslać.

Stanić je rekao da ukoliko se nađe kupac koji bi zadovoljio obe strane, da on zahteva licencu koja bi omogućila neometan rad kompanije:

- Ukoliko se nađe kupac i to bude firma po volji Rusa i Amerikanaca, onda se mora misliti i o njenom interesu. Dakle, kompanija koja je spremna da kupi, tokom realizacije tog rešenja, ne sme da pretrpi gubitke jer je platila kompaniju dosta više, nego što je će ona za tri meseca da vredi ukoliko ne bude mogla da funkcioniše. To pričam u smislu nedostatka sirove nafte. U tom slučaju, licenca bi mogla da bude odobrena, odnosno dotok sirove nafte preko JANAF do NIS kako bi on očuvao svoju vrednost - rekao je Stanić.

Matović je pričao o odnosu Rusije i Srbije.

- Nisam video da su Rusi na jedan način pokušali da naruše naše prijateljstvo, niti naše snabdevanje energentima. Sve ovo što se dešava je antiruska histerija sa Zapada bez utemeljenja. Rusija kada je rekla da će prodati svoj udeo, ona ranije nije rekla da neće, već je samo tražila rešenje. Još od samog najavljenja sankcija, svi su tražili adekvatan način poslovanja, a da se ne upadne u oči Zapada ili da se naškodi NIS - rekao je Matović.

