Veliki broj građana okupio se ranije kako bi dočekao predsednika Vučića. Oni su razvili veliki transparent na kojem je napisano "Dobro došli, predsedniče".

Po dolasku Vučić se pozdravio sa građanima koji su mu poželeli dobrodošlicu.

Foto: Pink

Predsednik kaže da je iznenađen što je došlo više hiljada ljudi. Potom ga je jedan domaćin ponudio basom, a Vučić se interesovao na koji način se pravi taj specijalitet.

Pitao je građane koji je put ka Krajišniku najvažniji, na šta je dobio odgovor da je već puno urađeno.

- Znam, ali me zanima šta još možemo da uradimo - pitao je predsednik Vučić.

Foto: Pink

Atmosfera u selu je vesela, čuju se tamburaši i na sve strane se vijore trobojke.

Kada je predsednik ušao pod veliki šator gde će pričati sa građanima dočekao ga je gromki aplauz.

On je u razgovoru sa lokalnim rukovodiocima opet pitao koji su putevi najvažniji, i rečeno mu je da je sve urađeno, i od Boke, i od Krajišnika.

Rekao je da mora da ode i u Negotin i u Mionicu, a potom je dodao da ga u 17 časova čekaju važni sastanci.

- A ovde vidim da je pod kontrolom, pobeđujemo - rekao je on.

Kaže da se određeni politički činioci spremaju za izbore u manjem broju mesta, dok on mora biti spreman za izbore svuda i na svakom mestu.

Foto: Pink

- Svuda i na svakom mestu moramo da pobedimo. U tome je razlika između njih i nas. Nama gde god ne pobedimo, to je veliki neuspeh, i onda slede analize i smene. Lepše je bez smena naravno. Ljudi hoće da neko brine o njima, da radi za njih. To ljudi poštuju i cene na kraju. A i videli su da ovi drugi ne rade ništa. Majko rođena, toliko su psovali poslednjih dana, valjda misle da ljudi to vole - rekao je predsednik Vučić u razgovoru sa građanima.

Kada vidim ove ljude dobijem snagu, meni ovo znači mnogo, rekao je Vučić.

- Imali smo tešku noć i težak dan, sve je teško od jutros. I kada se tako osećate najbolje je da budete uz svoj narod. To mi daje energiju - poručio je Vučić.

Ističe da će u narednih 36-48 sati izaći sa informacijama o NIS-u, i da nije siguran da li će to biti večeras ili sutra uveče.

Predsednika su potom pozvali da održi govor, i pozdravljen je velikim aplauzom i povicima "Aco Srbine".

- Pre svega beskrajno vam hvala što ste danas ovde sa nama, i nadam se da ste svi dobili posluženje. Da nisu meso stavili pred mene, a pred vas salatu. Tako su i nekada radili, i uvek pred mene stave ono što najmanje volim, da mi se dodvore. Hvala što ste tu, što ste se borili za našu stranku i za Srbiju. Posebno hvala na podršci u prethodnih godinu dana, možda najtežih godinu dana kroz koje je Srbija prolazila - rekao je on.

Foto: Pink

Veruje da još mnogo možemo uraditi zajedno, ali da moramo sebe da promenimo.

- Obećao sam rekonstrukciju hale u Sečnju, kao i škole i u Sečnju i u Jaši Tomiću. Uradićemo to, krećemo u radove već za dva, dva i po meseca. Trudili smo se da popravljamo puteve, nikada nije dovoljno, i uvek ostane problema za sva naselja u opštini Sečanj. Verujem da i tu možemo da uradimo više. Danas sam samo jedan komentar čuo, rekao mi jedan domaćin: Sve je dobro, al reci ovim tvojima da bar kafu sa nama popiju. I ja to kažem rukovodstvu, sedite, popijte kafu, nije to gubljenje vremena, čućete nešto pametno. I voleće vas ljudi više nego što vas vole danas - naglasio je Vučić.

Istakao je da je ovo slobodarski i junački kraj, i da zna da su uvek ljudi ovde bili uz svoju zemlju.

- U prethodnih godinu dana su hteli da sruše našu zemlju, mnogi iz regiona, Hrvatske, direktno su se mešali u pitanja naše zemlje. Danas se to i formalno otkrilo. Pogledajte samo naloge na mrežama onih koji su učestvovali u kampanji protiv nas. Svi su osnovani u Hrvatskoj. Uložen je ogroman novac, ogromna snaga i energija. I pored svega, nisu uspeli u tome. Molim ljude da dobro razumeju šta se događalo. Uvek smo spremni za dijalog, da pričamo o teškim pitanjima. Ja sam grešan čovek, milion puta sam napravio neku pogrešku. Čovek kada radi, on mora i da greši. Onaj ko ne kosi ne zna šta je brus, ali onaj koji kosi radi i završi posao. Spremni smo sa svima da razgovaramo, ali nikada nećemo dati našu otadžbinu na tacni - rekao je on.

Kaže da plate moraju još da rastu, iako su dosta porasle.

Foto: Pink

- Trudićemo se da svi imaju još više. Zato povećavamo minimalac i penzije, i već od decembra penzije će biti veće za 12,2 odsto. To su velike promene i velike stvari. Danas nas teraju da ne budemo svoji. Traže nam da uvodimo sankcije Rusiji, ovima drugima nikada nije dobro šta god da uradimo. A mi samo hoćemo svoju politiku, da nam niko drugi sa strane ne određuje. I ma koliko je teška energetska situacija, siguran sam da će biti teško da izađemo iz svega. I nemam dobrih vesti od jutros. I zato ću morati da vas napustim uskoro. Ali naći ćemo rešenje. Mi ćemo da brinemo. A vi budite sigurni da ćete imati i dovoljno dizela, i struje, i grejanja - naglasio je Vučić.

Predsednik kaže da ume da ceni i da pokaže zahvalnost prema onima sa kojima je godinama radio.