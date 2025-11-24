Kakav raskol vlada u redovima blokadera, svedoči i situacija u Zrenjaninu, gde se na protestu okupila šačica opozicionih blokadera, dok su ih studenti blokaderi i blokaderi iz zborova totalno ignorisali i nisu se odazvali njihovom pozivu, pa čak se nisu ni oglasili. Čak su i opozicioni mediji potvrdili da u redovima blokadera svako vuče na svoju stranu.

- Činjenica je da imamo različite ideje o organizaciji protesta. Ovo je zaista ideja zrenjaninske opozicije da obeležimo ono što smo, u krajnjem slučaju, mi i pokrenuli - rekao je za N1 Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.