BOLAN SUDAR BLOKADERA S REALNOŠĆU Okupili manje od 2.000 šetača i pokazali svu iscrpljenost i bezidejnost protesta!
Pokušaj da se u subotu u Beogradu rasplamsa blokaderska revolucija ne samo da nije uspeo već je pokazao svu nemoć nevidljivih vođa da povrate poverenje čak i onih najvatrenijih zagovornika ulične političke borbe! Uprkos pompeznoj najavi i energičnim pozivima, skupilo se manje od 2.000 šetača trasom od Fakulteta dramskih umetnosti na Novom Beogradu do RTS u centru grada, što je slika realnih dometa blokaderskog pokreta.
Protesti su ušli u fazu bezidejnosti i iscrpljenosti, a njihovi organizatori i dalje nemaju rešenje za ključni problem blokaderskih aktivnosti, a to je konkretan plan i program ne samo za šetnje već i za političko delovanje u koje su uplovili, ocenjuju sagovornici Kurira.
Unutrašnji razdor
Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da se na ovom događaju jasno videla kakva je realna mobilizaciona moć protestnih inicijativa i kakvo je realno poverenja građana u ideju izlaska na ulice.
- Ovaj protest, koji su organizatori danima najavljivali kao jedan od "ključnih" i "prelomnih", okupio je, prema procenama, oko 2.000 građana. Broj koji je, u odnosu na očekivanja i retoriku koja mu je prethodila, ostavio utisak iznenađujuće slabog odziva. Ovakav nesklad između najave i realnosti otvorio je pitanje stvarne mobilizacione moći protestnih inicijativa i poverenja građana u ideju izlaska na ulice - ocenjuje Barac.
Politički analitičar Dejan Lisica smatra da je subotnji protest u Beogradu jasno pokazao slabljenje podrške blokaderskom pokretu koji stoji iza njega. On za Kurir podseća da dostupne procene govore da je na skupu bilo jedva 2.000 ljudi i naglašava da je to drastičan pad u odnosu na ranije najave i očekivanja organizatora.
- Ovaj podatak je najubedljiviji pokazatelj da deo građana Srbije koji im je verovao više ne veruje ni u ciljeve, ni u sposobnost, niti u iskrenost pojedinaca koji pozivaju na proteste. Svima je jasno da su protesti ušli u fazu bezidejnosti i iscrpljenosti. Organizatorima očigledno nedostaju konkretan plan i program ne samo za šetnje već i za izbore na koje uporno pozivaju. Izjave su im sve konfuznije, a jedina kohezivna sila jesu negativna kampanja i apeli na nasilnu promenu ustavnog poretka, što je u demokratskom društvu nedopustivo. U redovima organizatora iza kulisa vladaju stalne svađe, podele i sukobi interesa, koji sve više izlaze u javnost. Ovaj unutrašnji razdor dodatno destabilizuje blokaderski pokret i odbija potencijalne podržavaoce - objašnjava Lisica.
Kakav raskol vlada u redovima blokadera, svedoči i situacija u Zrenjaninu, gde se na protestu okupila šačica opozicionih blokadera, dok su ih studenti blokaderi i blokaderi iz zborova totalno ignorisali i nisu se odazvali njihovom pozivu, pa čak se nisu ni oglasili. Čak su i opozicioni mediji potvrdili da u redovima blokadera svako vuče na svoju stranu.
- Činjenica je da imamo različite ideje o organizaciji protesta. Ovo je zaista ideja zrenjaninske opozicije da obeležimo ono što smo, u krajnjem slučaju, mi i pokrenuli - rekao je za N1 Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Sumnjivi motivi
Kako napominje, javnost sve više otkriva profile i veze ljudi koji stoje iza ovih protesta i koji su direktno pozivali na nemire i nasilje, a od kojih velika većina i nije registrovana u našoj zemlji.
- Potpuno je jasno da je reč o pojedincima čiji motivi nisu interes građana, već isključivo lična promocija i ostvarivanje političkih ciljeva kroz destabilizaciju. Građani Srbije imaju pravo da znaju ko tačno stoji iza pokušaja da se zemlja uvuče u haos. Potvrdu o tome ko uživa njihovo poverenje pokazaće rezultati predstojećih izbora, kada budu raspisani od strane nadležnog organa, gde će građani demokratskim putem odlučiti o svojoj budućnosti - zaključuje Lisica.