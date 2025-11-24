Slušaj vest

Raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji za 28. decembar prekinuta je, ili možda samo pauzirana, politička klackalica i višemesečna kriza. Novi izbori pokušaj su da se posle devet meseci paralize nađe prevaga budući da Aljbin Kurti i njegovo Samoopredeljenje, iscrpljujući sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva, nisu uspeli da okupe većinu za formiranje vlade.

Zaštita Srba

Srpska lista, kao najveća politička organizacija srpske zajednice na KiM, pred sobom ima težak zadatak da se odbrani od Kurtijevog izbornog inženjeringa, viđenog na prethodnim glasanjima, i osvoji svih deset poslaničkih mandata, čime bi obezbedila institucionalnu zaštitu za Srbe koji tamo žive.

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da će Kurti svakako ponovo pokušati da različitim trikovima umanji snagu srpskih glasova, ali da će od međunarodne zajednice isključivo zavisiti da li će mu se to i dozvoliti.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Ukoliko međunarodna zajednica bude imala volje, a kapacitete svakako ima, ona bi to mogla da spreči. Svi znaju da su takozvani Kurtijevi kandidati dobili glasove u sredinama gde Srbi ne žive i uopšte ne sumnjam da će Kurti ponovno pokušati tako nešto da realizuje. Po tom principu bi mogao da izabere ne jednog ili dva, već tri ili pet poslanika, ukoliko bi tražio da Albanci glasaju za određene srpske kandidate. Za Srbe je važno da Srpska lista ima svih deset mandata zbog toga što Srbi mogu na taj način institucionalno da se zaštite. Ukoliko bude Srba koji nastupaju s Kurtijeve strane, onda će on dobiti legitimitet i imaće pravne mogućnosti da sprovede u delu neke stvari koje nije mogao - naglašava Graovac.

Aljbin Kurti Foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević, Beta/Lana Slivar Dominic



On upozorava da bi Kurti, ukoliko mu se ponovo dozvoli manipulisanje glasovima, mogao da realizuje legalizaciju oružanih snaga.

- One su sad nelegalne, jer ne može da od Srba dobije podršku za takvo nešto. Međutim, ako neki Srbi budu uz njega, oni će dati legitimitet tome i stvoriće se privid da i Srbi žele da se formiraju kosovske oružane snage. I to nije jedino, jer tema može biti i Zajednica srpskih opština, ali i mnoge druge stvari koje bi on vrlo rado rešio na štetu Srba - zaključuje Graovac.

Sporan datum