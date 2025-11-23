Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić je da će Srbija i u ovoj situaciji naći rešenje.

- Ma koliko da je teška energetska situacija sad, ja vama samo hoću da kažem jednu stvar - siguran sam da će biti teško da izađemo iz svega i nemam dobrih vesti od jutros, zato imam važan sastanak i zato ću morati uskoro da vas napustim, a vas da zamolim da vi ostanete ovde, da se družite. Naći ćemo rešenje - rekao je Vučić obraćajući se građima u selu Jaša Tomić kod Sečnja.

Mi ćemo da brinemo, izabrali ste nas da bismo mi brinuli, a vi budite sigurni da ćete da imate i dovoljno dizela i dovoljno benzina i dovoljno mazuta, kao i dovoljno kerozina, poručio je Vučić.

Istakao je da će građani imati dovoljno struje i dovoljno grejanja tokom predstojeće zime.