"U NAREDNIH 36-48 SATI ĆU IZAĆI SA INFORMACIJAMA O NIS-U" Vučić objavio važnu vest: Očekuju nas još neki razgovori!
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da predstoje još neki razgovori o NIS-u i da će o ishodu obavestiti javnost u narednih 36 do 48 sati.
- Sve je teško od jutros. I kada se tako osećate najbolje je da budete uz svoj narod. To mi daje energiju - poručio je Vučić.
Ističe i da nije siguran da li će to biti večeras ili sutra uveče ili čak u utorak ujutru.
