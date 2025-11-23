Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Negotinu otkrila spomenik Čučuk Stani.

"Naš Negotin je danas dobio nešto mnogo više od spomenika, vratio je dostojanstvo ženi čija je hrabrost obeležila našu istoriju i čija je ljubav prema otadžbini bila veća od života, Čučuk Stani.

Ispravili smo nepravdu staru više od dva veka. Za mene ovo nije samo obeležje. Ovo je naš zavet, zahvalnost i svedočanstvo da se za prave stvari vredi boriti, ma koliko god dugo trajalo.

Ponosna sam što naša Stana sada stoji pored svog životnog i ratnog saputnika, Hajduk Veljka, tamo gde joj je i mesto.

Čučuk Stana se napokon vratila kući.

A sa njom i jedan važan deo naše duše.", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski