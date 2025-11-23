Slušaj vest

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin poručio je da zagovaranje ujedinjenja Belgije i Holandije od strane belgijskog premijera Barta de Vevera pokazuje dvostruke standarde Zapada, pitajući zašto se slične ideje smatraju legitimnim u EU, dok se koncept "srpskog sveta“ označava kao opasan i destabilizujući.

- Premijer Belgije Bard De Vever se založio za ujedinjenje Belgije i Holandije i rekao da ne odustaje od svog sna da svi koji govore holandskim jezikom žive u jednoj državi. Ako je narodima poput Nemaca ili Holanđana, koji su svojom voljom deo evropskog saveza, potrebno da žive u jedinstvenoj nacionalnoj državi istog porekla i jezika zašto to onda nije prirodna potreba Srba razdvojenih granicama i državama koje nismo ni pravili ni želeli?

- Da li i sada ideja Srpskog sveta, ujedinjenja Republike Srbije i Republike Srpske, i zajedničke države svih koji govore srpskim jezikom i dalje zvuče nemoguće, opasno, destabilizujuće? Hoće li i De Vever pod sankcije, hoće li Marta Kos i njega da isključi iz Vlade? Evropske integracije po modelu Srpskog sveta, veseli se srpski rode", izjavio je Aleksandar Vulin o ideji belgijskog premijera koji zagovara ujedinjenje Belgije i Holandije - poručio je Vulin.