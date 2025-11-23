Slušaj vest

U Predsedništvu Srbije počeo je sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje povodom situacije sa NIS-om.

Vučić je ranije danas rekao da predstoje još neki razgovori o NIS-u i da će o ishodu obavestiti javnost u narednih 36 do 48 sati.
On je naveo i da od jutros nema dobre vesti kada je reč o Naftnoj industriji Srbije i da će zato od 17.00 sati imati važan sastanak i poručio da će Srbija i u ovoj situaciji naći rešenje.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je danas razgovarala sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim i članovima Odbora direktora NIS-a o rezervama nafte i naftnih derivata i statusu rafinerije nafte Pančevo i izjavila da se u naredna dva tri dana očekuje odgovor iz SAD, kao i da je Srbija spremna za sve scenarije.

