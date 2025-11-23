Vučić je ranije danas rekao da predstoje još neki razgovori o NIS-u i da će o ishodu obavestiti javnost u narednih 36 do 48 sati.

On je naveo i da od jutros nema dobre vesti kada je reč o Naftnoj industriji Srbije i da će zato od 17.00 sati imati važan sastanak i poručio da će Srbija i u ovoj situaciji naći rešenje.