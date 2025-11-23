Politika
OGLASIO SE VUČIĆ NAKON HITNOG SASTANKA SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA: Evo šta je poručio predsednik Srbije
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa.
- Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese.
