Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa.

- Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese.

