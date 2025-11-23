Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde će se družio i razgovarao sa građanima.

- Promenili smo lice Srbije, to nikada ne bismo mogli bez vas, najvrednijih i najboljih ljudi - poručio je predsednik Srbije putem svog Instagram naloga.

- Trinaest i po godina na vlasti i negde sam zadovoljan onim što smo uradili. Ljudi to ne umeju uvek da ocene na najbolji način nego tek kada prođe neko vreme. Mnogo toga smo promenili, promenili smo lice zemlje. Ja to nikada ne bih mogao da uradim bez vas - istakao je Vučić.

- Glasajte na izborima po svojoj savesti jer ovo je slobodarski kraj, junački kraj u kojem se uvek cenila sloboda, samostalnost i nezavisnost Srbije.