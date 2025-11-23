Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde će se družio i razgovarao sa građanima.

- Promenili smo lice Srbije, to nikada ne bismo mogli bez vas, najvrednijih i najboljih ljudi - poručio je predsednik Srbije putem svog Instagram naloga.

- Trinaest i po godina na vlasti i negde sam zadovoljan onim što smo uradili. Ljudi to ne umeju uvek da ocene na najbolji način nego tek kada prođe neko vreme. Mnogo toga smo promenili, promenili smo lice zemlje. Ja to nikada ne bih mogao da uradim bez vas - istakao je Vučić.

- Glasajte na izborima po svojoj savesti jer ovo je slobodarski kraj, junački kraj u kojem se uvek cenila sloboda, samostalnost i nezavisnost Srbije.

Šta je još poručio, poslušajte u video snimku:

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON HITNOG SASTANKA SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA: Evo šta je poručio predsednik Srbije
Screenshot 2025-11-23 184056.jpg
Politika"U NAREDNIH 36-48 SATI ĆU IZAĆI SA INFORMACIJAMA O NIS-U" Vučić objavio važnu vest: Očekuju nas još neki razgovori!
IMG-20251009-WA0230.jpg
PolitikaNEMAM DOBRIH VESTI OD JUTROS PO PITANJU NIS-a: Naći ćemo rešenje, izabrali ste nas da bismo mi brinuli
Screenshot 2025-11-23 153209.png
PolitikaNIKADA NAŠU OTADŽBINU NEĆEMO DATI NA TACNI! Vučić poručio narodu u selu Jaša Tomić: Hoćemo svoju politiku, da nam niko sa strane ne određuje
Screenshot 2025-11-23 154037.png