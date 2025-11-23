Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prisustvovala je večeras svečanom prijemu u parlamentu Kraljevine Švedske koju su organizovali princeza Viktorija i princ Danijel.

Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Kraljevini Švedskoj.

Brnabić će sutra prisustvovati Četvrtom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme u Stokholmu.

Brnabić očekuju tokom boravka i sastanci na marginama Platofrme u Stokholmu.

