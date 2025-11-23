Politika
BRNABIĆ NA PRIJEMU KOD PREDSEDNIKA PARLAMENTA ŠVEDSKE Prisustvuje samitu Međunarodne krimske platforme (FOTO)
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prisustvovala je večeras svečanom prijemu u parlamentu Kraljevine Švedske koju su organizovali princeza Viktorija i princ Danijel.
Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Kraljevini Švedskoj.
Brnabić će sutra prisustvovati Četvrtom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme u Stokholmu.
Brnabić očekuju tokom boravka i sastanci na marginama Platofrme u Stokholmu.
