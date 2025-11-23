Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je večeras da je jako ponosan na to što niko od građana Srbije nije osetio sankcije koje su NIS-u uvedene još 8. oktobra.

"Ponosno ponavljam, niko od nas, ni kao građani, ni kao industrija, poljoprivreda, odbrambeni sektor, nije osetio nedostatak nafte i naftnih derivata, što pokazuje da se država, prateći sve ono što se dešava, pripremila i povukla sve poteze koje je morala povući", rekao je Vučević TV Pink.

On je istakao da je sada vreme veoma važan faktor u aspektu kako ćemo dalje snabdevati državu sa svim potrebnim naftnim derivatima.

"Koliko sam iz večerašnje poruke predsednika Republike i ministarke Handanović razumeo, čeka se odgovor administracije iz Vašingtona za suspenziju sankcija dok traju pregovori između Rusa i potencijalnih kupaca. Odnosno da u tom periodu NIS može da uvozi naftu, naftne derivate, odnosno da radi rafinerija", naveo je Vučević.

Naglasio je da je ceo taj proces složen i da ga nije moguće završiti u roku od 5 dana, jer se radi o ozbiljnim akvizicijama.

Kako je istakao, najvažnije je da građani nisu ništa osetili od 9. oktobra.

"Benzinske pumpe rade sve normalno, građani mogu da sipaju gorivo, poljoprivrednici ne osećaju nedostatak goriva, industrija može da radi i ne zaboravite da mi proizvodimo i struju, odnosno da je nama pitanje cele energetske sigurnosti uslovljeno, ne samo sa pitanjem nafte, nego i pitanjem gasnog aranžmana, koje opet zavise od ruskih partnera", istakao je Vučević.

Naglasio je da se pitanje NIS i nafte ne može gledati odvojeno od odnosa Srbije prema SAD i Rusiji.

"Mi smo između političke vatre dva super teškaša između SAD i Ruske federacije, koje igraju veliku geopolitičku igru i NIS, odnosno Srbija, samo je jedno polje na toj šahovskoj tabli. Za nas najveće i najvažnije, ali za njih je tek jedno polje", smatra Vučević.

One koji zagovaraju nacionalizaciju, Vučević je podsetio da Srbija zavisi od ruskog gasa.

"U ovom trenutku niko nije ponudio, na ozbiljan način, alternativno snabdevanje gasom. Od tog gasa nam zavisi i grejanje, zavisi nam i proizvodnja struje. Ne možete da zanemarite pitanja koje se tiču i teritorijalnog suvereniteta naše države, pitanja Saveta bezbednosti, pitanja naše političke pozicije oko KiM i pitanje oko BiH, Dejtonskog sporazuma, odnosno opstanka Republike Srpske. I sve je to negde uvezano", naveo je Vučević.

Govoreći o nacionalizaciji, Vučević je rekao da ne podržava, kako je rekao, prikriveno komunistički ili socijalistički pristup da država treba da upravlja svim segmentima ili sektorima u privredi i da često nije dobar gazda.