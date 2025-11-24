- Čestitam našim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Svojom posvećenošću, snagom i vrhunskim rezultatom ponovo ste učinili Srbiju ponosnom. Vaša pobeda je dokaz upornosti, talenta i odličnog rada Tekvondo Asocijacije Srbije u svim kategorijama. Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.