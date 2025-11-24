Slušaj vest

- Čestitam našim tekvondistima Andrei Bokan, Stefanu Takovu i Anđeli Šević na izvanrednom uspehu na Evropskom prvenstvu u Švajcarskoj. Svojom posvećenošću, snagom i vrhunskim rezultatom ponovo ste učinili Srbiju ponosnom. Vaša pobeda je dokaz upornosti, talenta i odličnog rada Tekvondo Asocijacije Srbije u svim kategorijama. Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"PROMENILI SMO LICE SRBIJE, TO NIKADA NE BISMO MOGLI BEZ VAS" Vučić objavio snimak nakon posete Sečnju: Ovo je slobodarski, junački kraj! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON HITNOG SASTANKA SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA: Evo šta je poručio predsednik Srbije
Screenshot 2025-11-23 184056.jpg
Politika"U NAREDNIH 36-48 SATI ĆU IZAĆI SA INFORMACIJAMA O NIS-U" Vučić objavio važnu vest: Očekuju nas još neki razgovori!
IMG-20251009-WA0230.jpg
PolitikaNEMAM DOBRIH VESTI OD JUTROS PO PITANJU NIS-a: Naći ćemo rešenje, izabrali ste nas da bismo mi brinuli
Screenshot 2025-11-23 153209.png
PolitikaNIKADA NAŠU OTADŽBINU NEĆEMO DATI NA TACNI! Vučić poručio narodu u selu Jaša Tomić: Hoćemo svoju politiku, da nam niko sa strane ne određuje
Screenshot 2025-11-23 154037.png
PolitikaVUČIĆ OTKRIO O ČEMU JE RAZGOVARAO SA KONGRESMENIMA: Među glavnim temama NIS
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.43.28 (1).jpeg