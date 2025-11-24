važni zaključci
"NASTAVLJAMO DA RADIMO ODGOVORNO, OZBILJNO I PREDANO": Vučićeva ključna poruka nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, ističući da nastavlja da se radi odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa.
- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa - naglasio je Vučić i dodao:
- Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese.
