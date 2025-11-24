Vlada Srbije danas, sa početkom u 9 sati, održaće sednicu čija je glavna tema energetska situacija u zemlji.
DANAS SEDNICA VLADE SRBIJE: Na dnevnom redu energetska situacija u zemlji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče se u Beogradu sastao s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, a posle sastanka je poručio da su doneti važni zaključci kako bi bilo obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka da se danas ili sutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije. Naglasila je da Vlada Srbije ima razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima u tom smislu da građani ništa ne osete.
