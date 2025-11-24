Slušaj vest

- Što se tiče sudbine NIS-a, međutim, još smo u pregovorima i ostaje da se vide kako će se stvari razvijati, ističe Đurić.

Kako se podseća, tim za energetsku stabilnost sinoć je imao hitan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o NIS-u.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je član Tima za energetsku stabilnost, rekao je za RTS što se tiče snabdevenosti tržišta energentima možemo biti spokojni.

Međutim, kako je rekao, što se tiče sudbine NIS-a još uvek su pregovori u toku i ostaje da se vide kako će se stvari razvijati. Istakao je, takođe, da se Srbija dobro pripremila u vezi sa sankcijama NIS-u.

"Srbija se dobro pripremila, nastupa fer i transparentno. Javnost nastavljamo transparentno da obaveštavam. Čekamo informacije o novim transakcijama. Teška je tišina, razgovori se odvijaju u osetljivom geopolitičkom trenutku", naveo je Đurić.

Foto: Screenshot RTS

Ministar je objasnio da Amerikanci imaju svoje interese da Evropu energetski odvoje od Rusije, ali da ne želi da govori iz prizme njihovih interesa. "Naš interes je da NIS nastavi da funkcioniše", kaže Đurić i dodaje da razgovori predstoje.

Razgovore sa američkim kongresmenima, Đurić je ocenio kao odlične i dodao da je to bila prilika da ih upozbnaju kroz šta prolaze Srbi na Kosovu i Metohiji.

Napominje da Srbija sprovodi odgovornu nacionalnu politiku pružene ruke i da pažljivo prate geopolitička kretanja. Ministar je rekao da državni zvaničnici imaju intenzivne diplomatske aktivnosti.

"Srbija je jedina zemlja koja ima trgovinske sporazume o slobodnoj trgovini i sa Evropom, slobodnu trgovinu sa Azijom Kinom i zato smo imali dobar priliv investicija", kaže Đurić.

Interes Srbije EU

Kako je rekao, da nismo imali polarizovano društvo i ove godine bismo imali više investicija.

"Borimo se, naš interes je da Srbija ne bude za drugim zemljama kada je reč o putu ka EU. Zamislite situaciju gde bi ceo region bio u EU, a Srbija ne, zato nam je u interesu da pridobijemo druge zemlje", rekao je Đurić.

Ministar Đurić je pre nekoliko dana učestvovao na večeri, koju je organizovala visoka predstavnica EU Kaja Kalas.

"Ne mogu baš otvoreno da iznosim detalje o sastanku. Mnogo je veći momentum, odnosno veći je entuzijazam sada za proširenje EU, i kada je reč o Srbiji, nego pre šest meseci", kaže Đurić.

Dodao je da predstavnici zemalja iz regiona koriste priliku da plasiraju svoje stavove na ovakvim sastancima, ali da je u ovom slučaju to izostalo. Ministar Đurić je osudio neonacističke ispade koji su se događali u prethodnom periodu u Hrvatskoj.