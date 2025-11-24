Slušaj vest

Nalozi na platformi "Iks" takozvanih "studenata u blokadi" su skoro svi do jednog kreirani u Hrvatskoj, što potvrđuje sve sumnje i dosadašnja saznanja da se protesti i blokade u Srbiji kanališu iz inistranstva, prvenstveno iz regiona, a najviše - iz Hrvatske!

Nova opcija na platformi Iks - kada se klikne na "Informacije o profilu" - pokazala je odakle se registruju nalozi koji pozivaju na proteste u Srbiji i šire blokadersku prapagandu.

Tako su nalozi "studenata u blokadi" svo do jednog regostrovani u Hrvatskoj, odnosno aplikacija za mrežu Iks skinuta je sa Epl stora (prodavnice aplikacija) u toj državi i konektovana tim putem.

Oni malobrojni blokaderski nalozi koji nisu povezani iz Hrvatske vode se iz Engleske, Italije, SAD (Mašinci protiv mašinerije) i Kanade.

Otkriće obuhvata značajan broj blokaderskih naloga, među kojima su portali "Direktno", "Mašina" i "Radar", NUNS, raznorazni predstavnici zborova, ali i FMN u Kragujevcu, Medicinski u Novom Sadu, Ekonomski u Kragujevcu, VZŠ, DIF u blokadi i mnogi drugi.

Čim je Iks uveo mogućnost provere infirmacija o nalozima, korisnici su primetili da na profilima blokaderskih stranica piše "connected via Croatia app store", pa je usledilo pitanje za Groka (veštačka inteligencija na Iksu) da objasni kako je to moguće.

Evo šta je Grok Ilona Maska odgovorio:

Odgovor Groka o Hrvatskoj i nalozima blokadera na Iksu Foto: Printscreen X

Ono što je takođe otkriveno je i kako su poslate poruke sa svih naloga u isto vreme za skup na Vidovdan, koji su blokaderi najavljivali većeg od onog 15. marta, što se nije realizovalo kako su zamišljali.

Tada je sa svih ovih naloga napravljenih u Hrvatskoj, gotovo u isto vreme je objavljena poruka: "Sve se vidi na Vidovdan! Vidimo se u Beogradu!".

Isto je bilo sa porukom "Crtu ćemo podvući mi".

Đukanović: Nemam dilemu u uključenost hrvatskih obaveštajnih službi

Advokat Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je sama Iks aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.

Vladimir Đukanović Foto: Kurir, Kurir Televizija

- Lično, nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi sa istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.

U međuvremnu su "studenti u blokadi" pokušali da se opravdaju i demantuju ove infirmacije, pa su "objasnili" kako su za registraciju naloga koristili hrvatski Epl stor, jer Epl stor, po njihovim rečima. nije postojao u Srbiji?!

- To jednostavno nije istina. Zapravo, istina je da ga nije bilo do 2020.godine, a njihovi nalozi su počeli da niču kao pečurke posle kiše od novembra 2024.godine. Od 2020.godine imali ste Epl stor u Srbiji i komotno ste mogli da skinete IKS aplikaciju. Jasno je da se blokaderskim nalozima koordiniralo iz “Lijepe njihove” i da se očito iz neke hrvatske službe osmišljavalo šta i kako da se objavi - poručio je Vladimir Đukanović.