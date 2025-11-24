Slušaj vest

Vlada Srbije održala je danas vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana energetska situacija u zemlji.

Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije.

Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.

