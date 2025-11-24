Politika
"PRIVREDA I GRAĐANI NEMAJU RAZLOGA ZA ZABRINUTOST": Vlada Srbije održala vanrednu sednicu, razmatrana energetska situacija u zemlji
Vlada Srbije održala je danas vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana energetska situacija u zemlji.
Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije.
Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.
