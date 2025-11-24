Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je u prethodnih godinu dana bilo ozbiljnih pokušaja spoljneg mešanja u unutrašnja pitanja naše zemlje, posebno iz Hrvatske, gde su, kako je naveo, čak i nalozi na društvenim mrežama, a koji su učestvovali u kampanji protiv Srbije, bili organizovani i vođeni.

Kako kaže, u te aktivnosti uložen je ogroman novac i energija, ali da uprkos tome destabilizacija nije uspela. On je poručio i da je važno da građani razumeju šta se događalo. Kako je rekao, Srbija je otvorena za dijalog o svim teškim pitanjima, ali da svoju otadžbinu nikada neće staviti na „tacnu“.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Napadi blokadera su praktično sinhronizovani sa sličnim napadima na Aleksandra Vučića koji dolaze iz inostranstva. Takva kampanja predstavlja deo perfidnog hibridnog rata protiv predsednika i Srbije.

Najviše blokadnih profila vodi se upravo iz Hrvatske, dokazujući da tajne službe iz komšiluka zaista i upravljaju njima, a ne "studenti". To se, između ostalog, vidi i po tome što je aplikacija za mrežu Iks skinuta sa prodavnice aplikacija u Hrvatskoj o čemu je Marko Miškeljin Iz Centra za društvenu stabilnost i govorio:

- Juče smo dobili veoma zanimljive informacije. Prvenstveno poreklo telefona odakle su napravljeni nalozi. Ilon Mask je ubacio opciju da se može videti iz koje prodavnice je preuzeta aplikacija. To je stvorilo mnogo problema i u svetu. Simptomatično je da mi imamo desetine naloga koji su u najmanju ruku napisani telefonima koji su kupljeni u Hrvatskoj. Ako pogledamo malo bolje, vidi se ko potpomaže sabotiranju srpskog obrazovanja.

Marko Mijušković Foto: Kurir Televizija

Iza Hrvata - strani faktor

Već godinama traje kampanja protiv Srbije i predsednika Vučića, a samo kada se pogleda hrvatska medijska scena, na dnevnom nivou su brojni tekstovi usmereni protiv predsednika Vučića, dok se pozitivno ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Međutim,i pored toga predsednik kaže da se nada boljim odnosima sa Hrvatskom tj. da će ove dve države morati da imaju bolje odnose:

- Hrvatska je izvođač radova, ali je mnogo važnije videti ko stoji iza Hrvatske jer njihova obaveštajna služba nema takvu moć i kapacitet da bi mogla tolikom snagom da dejstvuje prema srpskom faktoru na Balkanu. Mislim da iza nje stoje moćnije obaveštajne službe koje upravljaju, finsansiraju i podržavaju, dok su Hrvati sa kompletnom strukturom okrenuti ka rušenju svega što je autentično i patriotski srpsko. Hrvatima je u genetiku ušlo da se bore protiv Srba - kaže Kajtez i dodaje:

- London i Berlin stoje i kompletan albanski, hrvatski i bosanski faktor okreću protiv nas. Predsednik Vučić je državnik i on uvek mora da odmeri svaku reč, ali je suština u tome. Hrvatska je usmerena u borbi protiv nas. Oni organizuju trojni pakt protiv nas. Oni su podizvođači radova, ne treba ih potcenjivati ali treba imati u vidu koliko smo mi u opasnosti. Već godinu dana traje pokušaj slamanja kičme Srbije. Faktor koji je za zapad nedovoljno dobar i zagledan u Rusiju da se skloni, tako da žele taj faktor da eleminišu.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

U sredini napetih geopolitičkih odnosa

Mijušković je takođe govorio o nezavidnom položaju Srbije između istoka i zapada:

- U mnogim centrima moći postoje različiti interesi. Mi se nalazimo "nasred puta" u ovim geopolitički složenim vremenima i onda je logičan sled okolnosti da na nas deluju strane sile. To vidimo i po pitanju NIS-a ali i po mnogim drugim.

Kajtez kaže da je osnovna ideja zapada da realizuje ono što nije bombardovanjem:

- Nije rešen problem lažne države Kosovo, nije slomljena kičma Republici Srpskoj zbog nelegalnog predstavnika Šmita, pokušaj proglašavanja genocida i sankcija Rusiji. Oni mogu da daju novac, ali najveći novac bi nam dali kad nas ne bi rušili. Mi Srbi treba samo da se plašimo da ne bude građanskog rata a to kome će narod dati većinski glas nije problem. To je demokratija i treba da postoji takmičanje ideja.

