Slušaj vest

Četvrti parlamentarni samit Međunarodne krimske platforme počeo je danas u Stokholmu, a prisustvuje i predsednica Narodne SkupštineAna Brnabić.

Brnabićevu tokom samita očekuju sastanci na marginama.

Četvrti parlamentarni samit Krimske platforme održava se danas, a domaćini su predsednik Riksdaga Andreas Norlen, zajedno sa predsednikom parlamenta Ukrajine Ruslanom Stefančulkom i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Oni su ugostili predsednike nacionalnih parlamenata i međuparlamentarnih organizacija, a na kraju sastanka biće usvojen zajednički završni dokument.

Predsednik švedskog parlamenta Andreas Norlen istakao je da Švedska stoji uz Ukrajinu u njenoj borbi za slobodu i da su mnoge zemlje danas prepoznale važnost odbrane međunarodnog poretka.

On je dodao da je na Samitu prisutno oko 70 parlamenata, uključujući i one koji učestvuju onlajn i da ta široka podrška pokazuje da mnogo zemalja stoji iza borbe Ukrajine za slobodu, teritorijalni integritet i potragu za pravednim i trajnim mirom.

Rekao je da to pokazuje i da mnogi prepoznaju važnost odbrane međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima i principu da se druge zemlje ne napadaju radi osvajanja teritorija.

Norlen je dodao da Švedska ponovo danas u Stokholmu daje podršku Ukrajini u njenoj borbi za nezavisnost, teritorijalni integritet i pravedan i trajan mir, zasnovan na istorijskim iskustvima.

"Savezništvo naše dve zemlje zasniva se na zajedničkim interesima naših zemalja. Lideri naših zemalja shvatali su da je jedini način da nacije koje žele da opstanu kao nezavisne, moraju zajednički da zaustave imperijalne ambicije velikih sila", rekao je on.