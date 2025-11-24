Slušaj vest

Jovo Bakić, profesor i jedan od kandidata na "studentskoj" listi, obrušio se na lidera SSP Dragana Đilasa, čime je rat između blokadera i tradicionalne opozicije dobio još jedan čin.

U emisiji "Četiri lica Srbije" na KTV, Bakić je učestvovao sa advokatom Božom Prelevićem, političarem Nemanjom Šarovićem i analitičarem Cvijetinom Milivojevićem, i optužio Đilasa da je lažna opozicija.

Bakić nije izgovorio ime Dragana Đilasa, ali je vrlo jasno na koga je mislio:

Bakić o Đilasu.jpg
Bakić o Đilasu Foto: Printscreen You Tube

"Problem kod nas je što postoji režimska opozicija. Opozicija koja glumi ulogu opozicije", rekao je Jovo Bakić i nastavio:

"Ja sam sa jednim od njih polemisao na stranicama "Danasa". Danas taj čovek vodi postupak protiv Cvijetina Milivojevića. Imate to vrlo rđavog čoveka, vrlo rđavog čoveka u politici koji ruši opozicione redove. Dakle, nekad kad mi odgovara bojkotujem izbore, a kad mi ne odgovara učestvujem na izborima. Bitno je da moja odluka svakako doprinese neuspehu opozicije", izjavio je Bakić.

Podsećamo, isti narativ o Draganu Đilasu ima još jedan kandidat na blokaderskoj listi, profeosr Milo Lompar koji je takođe lidera SSP optužio da je lažna opozicija.

