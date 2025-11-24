Slušaj vest

U nastavku posete Narodnoj Republici Kini, delegacija Srpske napredne stranke na čelu sa Petrom Petkovićem, obišla je u glavnom gradu kineske provincije Hebej, kompaniju HBIS i tom prilikom izrazila zahvalnost na detaljnoj prezentaciji poslovanja kompanije.

Tokom posete naglašeno je da HBIS predstavlja istinski most saradnje između Srbije i kineske provincije Hebej, kao i jednu od najznačajnijih kineskih investicija u našoj zemlji. Istaknuto je da je dolazak ove kompanije u Smederevo direktan rezultat zajedničkog zalaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, kao primer uspešnog učešća u Inicijativi „Pojas i put“.

„Vi ste za nas više od kompanije, tačnije vi ste naši prijatelji“, poručio je Petar Petković rukovodstvu HBIS-a. Posebno je istaknuto da su kineski partneri, u trenutku kada je Železara u Smederevu bila u teškoj situaciji, sačuvali više od 6.000 radnih mesta i da su od tada postali lideri u izvozu čelika, što potvrđuju brojna svetska priznanja.

Tokom razgovora izneto je zadovoljstvo dogovorom o jačanju novih postrojenja u Smederevu, čime HBIS daje dodatan doprinos razvoju kompanije i lokalne zajednice. Prisustvo HBIS-a u Srbiji je deo šire bilateralne saradnje između Srbije i Kine, koja je dolaskom kompanije 2016. godine podignuta na nivo strateškog partnerstva.

Posebno je naglašeno da je tokom druge posete predsednika Si Đinpinga Srbiji 2024. godine saradnja podignuta na najviši mogući nivo, uspostavljanjem Zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

„Naša je obaveza da još snažnije doprinesemo jačanju našeg čeličnog prijateljstva. I partijska saradnja između SNS i KPK može dodatno da unapredi naše odnose u svim sferama društvenog života. Ponosimo se našim kineskim prijateljima i to uvek i svuda ističemo. Naše čelično prijateljstvo je snažno i neraskidivo, baš kao čelik koji proizvodi HBIS“, poručeno je u okviru posete.