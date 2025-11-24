Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

- Zajedno sa narodom borio sam se i podizao Srbiju iz pepela. Dok sam živ boriću se protiv svih koji nam žele zlo - poručio je predsednik.

Podsetimo, Vučić se juče sastao sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje i poručio da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije.

- Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa - rekao je predsednik Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Kako je naveo, Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju njenu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese.

Ne propustitePolitika"NASTAVLJAMO DA RADIMO ODGOVORNO, OZBILJNO I PREDANO": Vučićeva ključna poruka nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje
Aleksandar Vučić
Politika"ČESTITAM NAŠIM TEKVONDISTIMA NA IZVANREDNOM USPEHU" Predsednik Vučić: Hvala vam što dostojno predstavljate našu zemlju!
Screenshot 2025-11-11 104220.jpg
Politika"PROMENILI SMO LICE SRBIJE, TO NIKADA NE BISMO MOGLI BEZ VAS" Vučić objavio snimak nakon posete Sečnju: Ovo je slobodarski, junački kraj! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON HITNOG SASTANKA SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA: Evo šta je poručio predsednik Srbije
Screenshot 2025-11-23 184056.jpg