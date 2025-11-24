Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas da se na Parlamentarnom samitu Krimske platforme u Stokholmu govorilo upravo o nepovredivosti teritorijalnog integriteta i o tome da su međunarodno priznate granice svetinja, kao i Povelja UN, ukazujući da joj je zbog toga još jača emocija - zašto se to ne primenjuje na Srbiju.

Brnabić je novinarima u Stokholmu rekla da je prvi put fizički učestvovala na Parlamentarnom samitu Krimske platforme.

„Ono što je meni najznamiljivije je da su tu izgovorene neke reči od kojih bi svaku reč potpisali. Neverovatno je da se u svakom govoru moglo čuti da su nepovredivost teritorijalnog integriteta, međunarodno priznatih granica država svetinja i da ne postoji razlog, niti okolnost u kojem bi bilo ko smeo, na bilo koji način, silom ili izmišljenim pravom da ugrozi teritorijalni integritet zemalja članica Ujedinjenih nacija“, prenela je Brnabić.

Istakla je da je na skupu rečeno da su najvažnije stvari na svetu Povelja UN i međunarodni pravni poredak, kao i da će se, ukoliko se one ne poštuju, svet vratiti u doba ratova, u kojem će zemlje jedne drugima otimati teritorije.

„Kada to slušate pomislite - gde je poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, kako i zašto se to ne primenjuje na nas. Kako u našem slučaju nisu najvažniji Povelja UN i međunarodno pravni poredak? Nakon ovoga imam još jače razmišljanje i emocije kakva je nepravda počinjena nad našim narodom, pre svega na Kosovu i Metohiji“, naglasila je Brnabić.

Ona je dodala da bi bilo dobro čuti kako ti principi nisu važili u slučaju Srbije.

Brnabić je prenela i da je u Stokholmu imala dobre i iskrene sastanke, između ostalog i sa predsednikom Parlamentarne skupštine Oebsa Perom Joanom Ponsom Sampijetrom.

„Sa Oebsom intenzivno radimo na reformama u oblasti vladavine prava. Razgovarali smo o tome i nadam se da će uskoro posetiti Srbiju“, kazala je Brnabić.

Dodala je da je imala i sastanke sa kolegama iz baltičkih zemalja – Estonije, Litvanije i Letonije, koje su, podseća, skeptičnije kad je u pitanju podrška Srbiji u evropskim integracijama.

„Razlog za to su otvorena pitanja, jer nemamo nikakvu komunikaciju sa tim regionom, a to će se promeniti otvaranjem ambasade u Rigi, koja će pokrivati ceo baltički region. Nadam se da će prvi koraci biti preduzeti do kraja godine“, najavila je predsednica parlamenta.

Brnabić je ukazala da je imala i veoma dobar razgovor sa predsednicom Bundestaga Julijom Klekner o reformama i evropskim integracijama Srbije i da joj je zahvalila na podršci.