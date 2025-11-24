Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je da mu je posebna čast i zadovoljstvo što je imao priliku da prisustvuje svečanom otvaranju 93. Generalne skupštine Interpola, koja se ove godine održava u Marakešu.

- Na marginama ovog događaja očekuju me sastanci sa brojnim ministrima i šefovima delegacija više država, sa kojima ću razgovarati o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u cilju unapređenja zajedničke borbe protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala - napisao je Dačić na Instagramu i dodao: