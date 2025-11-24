Slušaj vest

U Skupštini Srbije sutra će početi treća sednica redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će se razmatrati Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na predloženom dnevnom redu je 58 tačaka među kojima su i izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici će razmatrati predlog zakona o nafti, predlog zakona o gasu, kao i predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

U setu finansijskih zakona predložene su izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatraće se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.

Raspravljaće se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Foto: Printscreen RTS

Po predlogu Vlade Srbije, poslanici će razmatrati i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Poslanici će razmatrati i predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana.

Tako će se razmatrati predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 260.000.000 evra uz garanciju Agencije za finansiranje izvoza u Velikoj Britaniji (UKEF) u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, za potrebe "Koridora Srbije" u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina na Moravskom koridoru.

Na dnevnom redu je i predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Klinički centri faza II" između Evropske investicione banke i Republike Srbije, kao i predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - "Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 2".

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije, kao i predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije.