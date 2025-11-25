U HRVATSKOJ GLAVNA OPERATIVNA CENTRALA BLOKADERSKOG BLOKA Mreža naloga, vođe državnog udara i bivši predsednik u "lijepoj njihovoj"
Veze blokadera s inostranstvom odavno su otkrivene, a upozorenja da su obaveštajne aktivnosti stranih službi i te kako uključene u pokušaje rušenja vlasti na ulicama Srbije ispostavila su se tačnim! Sada su te stvari postale očigledne i za širu javnost, jer iz dana u dan isplivavaju dokazi o centrima koji kanališu blokaderske aktivnosti u Srbiji. Sasvim je jasno da je jedan od najaktivnijih i za blokadere najpouzdanijih smešten u - Hrvatskoj!
Sigurno utočište
Posle hrvatske "Blokadne kuharice", knjige sa uputstvima za organizovanje blokada koja je poslužila i studentima u Srbiji da parališu naše univerzitete, i činjenice da su blokaderi uhvaćeni u Srbiji da su planirali nasilne upade u državne institucije baš u Hrvatskoj našli sigurno utočište, nagomilava se još dokaza o ovoj tajnoj prekograničnoj povezanosti. Upravo je otkriveno da su gotovo svi nalozi na društvenim mrežama, koji su predstavljali studente u blokadi, različite plenume, zborove i druge glasnogovornike blokadera registrovani izvan Srbije, mahom u Hrvatskoj.
Nije zanemarljivo i što je opozicionar Boris Tadić, veliki navijač svega što se dešavalo na ulicama širom Srbije, učestvovao na konferenciji u Splitu i to baš u vreme poslednjih napada proustaša na Srbe i srpske manifestacije! Tadić je iz udobne sale pričao o "novoj sigurnosnoj arhitekturi Evrope", ali nijednom rečju se nije oglasio povodom činjenice da su horde nacionalista obučenih u crno upale na "Dane srpske kulture" i uzvikivale ustaške i srbomrzačke poruke.
Na istoj konferenciji učestvovali su i blokaderi iz organizacije Stav, čije je jedno od zaštitnih lica Mila Pajić, kojoj je Hrvatska postala Sigurna kuća dok joj se u Srbiji u odsustvu sudi za nasilno rušenje ustavnog poretka.
Izvršioci
Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da ovakve veze blokadera i hrvatskih struktura samo potvrđuju da im je rušenje Srbije zajednički cilj.
- Nije nepoznato da se od početka obojene revolucije u Srbiji njen glavni operativni centar nalazi u Zagrebu. Izvršilački centri su u Srbiji, najviše na fakultetima i univerzitetima, ili bolje reći u jednom malom frustriranom delu akademske zajednice koja je uspela da oko sebe okupi najlošije studente i da oni, zapravo, postanu vojska obojene revolucije. Otkriće da su im nalozi registrovani u Hrvatskoj nimalo nije iznenađujuće iako je zastrašujuće. Boris Tadić je, zapravo, najbolji sin Hrvatske koji je u specifičnim okolnostima postao predsednik Srbije, a sam je više puta naglašavao da ga to nije činilo nimalo ponosnim. I u tome vidimo ko su izvršioci prljavih hrvatskih poslova na teritoriji Srbije, a znamo i s kojim krajnjim ciljem. To je nelegalno uklanjanje predsednika Aleksandra Vučića, ne bi li Srbija izgubila suverenost i ponovo postala regionalna kolonija - ocenjuje Karanović.
Obaveštajni rad
Kako naglašava, važnije od registracije naloga jeste činjenica da su glavni protagonisti obojene revolucije i pokušaja državnog prevrata našli utočište upravo u Hrvatskoj.
Advokat Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je Iks aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora.
- Nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi s istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.
- Neobično je zanimljivo kako to da građani Srbije, odnosno strani državljani za Hrvatsku, tamo žive od marta, dakle osam meseci, a nisu građani EU i nisu tražili politički azil, nemaju radnu vizu i nemaju regulisan status u EU, a uredno žive u jednoj od država članica. I to očigledno nikome ne smeta - napominje Karanović.
Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su na delu otvorene i zlonamerne obaveštajne aktivnosti regiona prema Srbiji.
- Najnovije razotkrivanje blokaderskih aktivnosti po pitanju registrovanja naloga na društvenim mrežama u inostranstvu, a posebno u regionu, govori o aktivnom učestvovanju regiona i njihovog obaveštajnog aparata u pokušaju izvršenja obojene revolucije u Srbiji. Nažalost, izvođači radova na terenu su naši državljani, iako ima uključenih i stranaca. Sve to nam dovoljno govori koliko je obaveštajni faktor umešan u sve ovo, a u tome prednjači sugurnosna obaveštajna agencija Hrvatske, koja jednim orkestriranim radom pokušava izvršiti nasilni prevrat u Srbiji. Ovo treba da bude veliki pokazatelj svim građanima Srbije, bez obzira na političko opredeljenje, šta je to strani faktor, pre svega iz regiona, imao nameru da učini na prostoru Srbije. Nije samo na udaru aktuelna vlast i predsednik Vučić, na udaru je Srbija. Ove aktivnosti koje su razotkrivene dovoljno govore šta nam je to region spremao i bio spreman da učini - upozorio je Bjegović.