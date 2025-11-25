Slušaj vest

Veze blokadera s inostranstvom odavno su otkrivene, a upozorenja da su obaveštajne aktivnosti stranih službi i te kako uključene u pokušaje rušenja vlasti na ulicama Srbije ispostavila su se tačnim! Sada su te stvari postale očigledne i za širu javnost, jer iz dana u dan isplivavaju dokazi o centrima koji kanališu blokaderske aktivnosti u Srbiji. Sasvim je jasno da je jedan od najaktivnijih i za blokadere najpouzdanijih smešten u - Hrvatskoj!

Sigurno utočište

Posle hrvatske "Blokadne kuharice", knjige sa uputstvima za organizovanje blokada koja je poslužila i studentima u Srbiji da parališu naše univerzitete, i činjenice da su blokaderi uhvaćeni u Srbiji da su planirali nasilne upade u državne institucije baš u Hrvatskoj našli sigurno utočište, nagomilava se još dokaza o ovoj tajnoj prekograničnoj povezanosti. Upravo je otkriveno da su gotovo svi nalozi na društvenim mrežama, koji su predstavljali studente u blokadi, različite plenume, zborove i druge glasnogovornike blokadera registrovani izvan Srbije, mahom u Hrvatskoj.

Nije zanemarljivo i što je opozicionar Boris Tadić, veliki navijač svega što se dešavalo na ulicama širom Srbije, učestvovao na konferenciji u Splitu i to baš u vreme poslednjih napada proustaša na Srbe i srpske manifestacije! Tadić je iz udobne sale pričao o "novoj sigurnosnoj arhitekturi Evrope", ali nijednom rečju se nije oglasio povodom činjenice da su horde nacionalista obučenih u crno upale na "Dane srpske kulture" i uzvikivale ustaške i srbomrzačke poruke.

Na istoj konferenciji učestvovali su i blokaderi iz organizacije Stav, čije je jedno od zaštitnih lica Mila Pajić, kojoj je Hrvatska postala Sigurna kuća dok joj se u Srbiji u odsustvu sudi za nasilno rušenje ustavnog poretka.

Izvršioci

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da ovakve veze blokadera i hrvatskih struktura samo potvrđuju da im je rušenje Srbije zajednički cilj.

- Nije nepoznato da se od početka obojene revolucije u Srbiji njen glavni operativni centar nalazi u Zagrebu. Izvršilački centri su u Srbiji, najviše na fakultetima i univerzitetima, ili bolje reći u jednom malom frustriranom delu akademske zajednice koja je uspela da oko sebe okupi najlošije studente i da oni, zapravo, postanu vojska obojene revolucije. Otkriće da su im nalozi registrovani u Hrvatskoj nimalo nije iznenađujuće iako je zastrašujuće. Boris Tadić je, zapravo, najbolji sin Hrvatske koji je u specifičnim okolnostima postao predsednik Srbije, a sam je više puta naglašavao da ga to nije činilo nimalo ponosnim. I u tome vidimo ko su izvršioci prljavih hrvatskih poslova na teritoriji Srbije, a znamo i s kojim krajnjim ciljem. To je nelegalno uklanjanje predsednika Aleksandra Vučića, ne bi li Srbija izgubila suverenost i ponovo postala regionalna kolonija - ocenjuje Karanović.

Obaveštajni rad

Kako naglašava, važnije od registracije naloga jeste činjenica da su glavni protagonisti obojene revolucije i pokušaja državnog prevrata našli utočište upravo u Hrvatskoj.

Đukanović: Nemam dilemu u uključenost hrvatskih obaveštajnih službi Advokat Vladimir Đukanović kaže da pokušava da odgonetne zbog čega su nalozi lažnih studenata u blokadi masovno ili kreirani u Hrvatskoj ili je Iks aplikacija skinuta sa hrvatskog Epl stora. - Nemam dilemu u ozbiljnu uključenost hrvatske obaveštajne službe u čitavu akciju, ali ujedno i podstičem naše službe da preduzmu sve moguće akcije u vezi s istragama i da se dođe do zaključka kako je Zagreb koordinirao obojenu revoluciju u Srbiji - naveo je on na Iksu.

- Neobično je zanimljivo kako to da građani Srbije, odnosno strani državljani za Hrvatsku, tamo žive od marta, dakle osam meseci, a nisu građani EU i nisu tražili politički azil, nemaju radnu vizu i nemaju regulisan status u EU, a uredno žive u jednoj od država članica. I to očigledno nikome ne smeta - napominje Karanović.

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da su na delu otvorene i zlonamerne obaveštajne aktivnosti regiona prema Srbiji.

