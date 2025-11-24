Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim temama u oblasti bilateralne saradnje, regionalnim i geopolitičkim izazovima i saradnji na multilateralnom planu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva oni su na sastanku razmenili mišljenja i o aktuelnim mirovnim procesima.

Dodaje se da je Đurić naglasio da kompromis i mir treba da budu dominantna odrednica pregovora koji se u ovom trenutku vode, uz poštovanje principa međunarodnog javnog prava.