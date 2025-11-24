Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o najvažnijim temama u oblasti bilateralne saradnje, regionalnim i geopolitičkim izazovima i saradnji na multilateralnom planu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva oni su na sastanku razmenili mišljenja i o aktuelnim mirovnim procesima.

Dodaje se da je Đurić naglasio da kompromis i mir treba da budu dominantna odrednica pregovora koji se u ovom trenutku vode, uz poštovanje principa međunarodnog javnog prava.

Kurir Politika/MSP

Ne propustitePolitikaĐURIĆ SA KONGRESMENIMA TARNEROM I NORKROSOM: Nastavljamo da unapređujemo ​​naš 144 godine dug odnos, zasnovan na poštovanju i razumevanju
G6YuHh_XcAAD95G.jpeg
PolitikaĐURIĆ: Tužiti sve što povezuju Vučića i napade u Sarajevu, a novac da ide u humanitarne svrhe
marko đurić.jpg
PolitikaTRKA S VREMENOM Vučić: Mnogi u svetu bi hteli da neprijateljski uzmemo NIS, ali ja to ne želim!
Aleksandar Vučić
PolitikaPRIKLEŠTENI U RATU GLOBALNIH SILA! Analitičari: Za energetsku i ekonomsku borbu velikih izabrana je Srbija!
NIS
Politika"IZLAZAK RUSA IZ NIS-a ZNAČI POVRATAK SRBIJE U ZAPADNI EKONOMSKI OKVIR" Rabrenović: Država ima manevarski prostor da donese rešenja u svom interesu
NIS ,Mihajlo Rabrenovič