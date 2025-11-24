Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola u Marakešu, sastao se sa predsednikom Interpola Ahmedom Naserom Al-Raisijem.

Ministar Dačić naglasio je da Srbija visoko ceni ulogu i rezultate Interpola i da srpska policija radi na tome da pojača svoj angažman u cilju jačanja pozicije Interpola u globalnoj plurilateralnoj infrastrukturi.

1/13 Vidi galeriju Dačić se sastao sa predsednikom Interpola u Marakešu, dodeljena zvezda Jakova Nenadovića Foto: MUP Srbija

Podsetio je na spremnost Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova za veći doprinos radu Interpola, između ostalog i kroz našu inicijativu za otvaranje Regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Dačić i Al-Raisi saglasili su se da je značaj Interpola, kao međunarodne organizacije kriminalističkih policija, sve značajnija u doba snažnog tehnološkog napretka i za udruženu borbu protiv svih vrsta tradicionalnog i novih oblika kriminala.

Ministar Dačić zahvalio je predsedniku Interpola Al-Raisiju koji je tokom svog mandata na čelu Interpola principijelno, dosledno i uspešno realizovao zadatke i ciljeve Interpola i sprečavao njegovu politizaciju.

U ime veoma dobre saradnje, kao i za izuzetan doprinos i postignute rezultate u oblasti unutrašnjih poslova, odbrane i bezbednosti, ministar Dačić je uručio predsedniku Interpola Al-Raisiju, najveće odlikovanje Ministarstva unutrašnjih poslova, zvezdu Jakova Nenadovića.