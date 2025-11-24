Advokat Vladimir Đukanović oglasio se o blokaderima i izneo svoja zapažanja o nalozima na Iks platformi takozvanih "studenata u blokadi" koji su skoro svi kreirani u Hrvatskoj.

- Iznosim neka zapažanja u vezi sa razlozima zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi registrovani na Iks aplikacijama koje su skinute sa hrvatske Epl prodavnice i na koji način se hrvatska obaveštajna struktura angažovala da nam putem društvenih mreža stvori totalni haos u zemlji. Hrvati inače godinama rade na ovim projektima i užasno je veliki problem što naša država na tom polju ne čini ništa, kako da se zaštiti, tako i da bude ofanzivnija prema onima koji nama čine zlo po mrežama - napisao je Đukanović.