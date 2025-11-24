Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović oglasio se o blokaderima i izneo svoja zapažanja o nalozima na Iks platformi takozvanih "studenata u blokadi" koji su skoro svi kreirani u Hrvatskoj. 

- Iznosim neka zapažanja u vezi sa razlozima zašto su nalozi lažnih studenata u blokadi registrovani na Iks aplikacijama koje su skinute sa hrvatske Epl prodavnice i na koji način se hrvatska obaveštajna struktura angažovala da nam putem društvenih mreža stvori totalni haos u zemlji. Hrvati inače godinama rade na ovim projektima i užasno je veliki problem što naša država na tom polju ne čini ništa, kako da se zaštiti, tako i da bude ofanzivnija prema onima koji nama čine zlo po mrežama - napisao je Đukanović. 

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaBLOKADERSKI NALOZI KREIRANI U HRVATSKOJ! "Studenti u blokadi" vođeni iz ISTE CENTRALE (FOTO/VIDEO)
studenti blokaderi
PolitikaSTUDENTI U BLOKADI I BLOKADERSKI MEDIJI KONSTRUISALI SISTEM LAGANJA! Posle mahinacija iz Valjeva ovo je NAJSTRAŠNIJA LAŽ: Šta nas od njih još čeka do 1.novembra
laz.jpg
PolitikaGDE SU LJUDI OD INTEGRITETA NA BLOKADERSKOJ LISTI? Analitičari: Istrošene kadrove ranijih vlasti ujedinila politička ambicija, a razjediniće ih koristoljublje
Dejan šoškić Zdenko Tomanović Vladan đokić Rodoljub šabić Jovo bakić Blokaderi
PolitikaKAKO JE DOŠLO DO DISTANCIRANJA STUDENATA OD DIJANE HRKE: Boje se kulta ličnosti, zameraju joj političke veze, konfliktno ponašanje i medijsko eksponiranje
0205ataimages.JPG