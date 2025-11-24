Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola u Marakešu, sastao se sa predsedavajućom Komiteta za upravljanje Interpola, ujedno i generalnom direktorkom kancelarije za međunarodne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Danom Humaid Al Marzuki.

- Bilo mi je drago da se sastanem danas u Marakešu, na marginama Generalne skupštine Interpola, sa predsedavajućom Komiteta za upravljanje Interpola, ujedno i generalnom direktorkom kancelarije za međunarodne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Danom Humaid Al Marzuki.

Složili smo se da postoji odlična policijska saradnja na strateškom nivou Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja se odvija pre svega kroz realizaciju uzajamnih poseta, osvrnuvši se, pri tom, i na uspešnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju sam realizovao u maju ove godine, a koja je rezultirala dodatnim impulsom u jačanju bilateralnih odnosa dve zemlje.

Takođe, saglasili smo se da je učešće država članica Interpola i svih regiona u donošenju strateških planova i odluka ključno za razvoj i uspeh Interpola u ostvarivanju ciljeva borbe protiv svih vrsta kriminala, posebno u borbi i zaštiti dece od svih oblika zlostavljanja na internetu - napisao je Dačić.