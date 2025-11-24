Slušaj vest

Odgovorno tvrdim da Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, nije bio dobrovoljac u mom odredu, niti bio dobrovoljac u mom vodu, rekao je ekskluzivno za Borbu komandant jedinice koja je bila na Jevrejskom groblju Slavko Aleksić.

On odbacuje optužbe da je Vučić „na vojnom položaju Jevrejsko groblje u Sarajevu bio naoružan“.

Aleksić tvrdi da je Vučić tamo došao kao član novinarske ekipe da pravi reportažu za „TV Srpska“ koja nije ni snimljena zbog izbijanja borbenih dejstava u trenutku snimanja te reportaže.

– Nije tačno to što navodi ustaški novinar Domagoj Margetić. Optužuju Vučića da je bio dobrovoljac kod mene u jedinici, to apsolutno nije tačno. Odgovorno tvrdim da nema ništa od toga, tu nema ni kap istine. Nikakvi snajperisti, nikakvi strani plaćenici, jer su kod mene u jedinici bili Rusi, Grci, Bugari, pa čak i neki Makedonci, ali to su pravoslavci dobrovoljci. Ali da se neko bavio snajperisanjem, ubijanjem — to je van pameti — tvrdi Aleksić, naglašavajući da ima urednu evidenciju ko je sve bio borac na samom ratištu i koliko je vremena proveo tamo, te da je poginulo 14 ruskih dobrovoljaca koji su bili u kontinuitetu na prvoj liniji fronta više od godinu dana. On napominje da su oni svi bili dobrovoljci, uprkos njihovom lošem materijalnom stanju, i da su se borili isključivo zbog ljubavi prema pravoslavnoj braći.

Aleksić je bio komandant na vojnom položaju Jevrejsko groblje, to je jedna od najuzvišenijih kota iznad Sarajeva, gde su se svakodnevno vodile žestoke borbe i, kako sam kaže, „da je to palo, pala bi i Grbavica i Lukavica, i sve redom, čak bi i Pale pale, ali eto, držali smo se čitavo vreme“.

Komandant je odlučan da niko od stranaca tamo nije bio u svojstvu angažovanog snajperiste ili bilo kakvog plaćenika. Bile su novinarske ekipe; Aleksić kaže da su novinari CNN-a došli da rade intervju sa njim na temu ishoda rata, a bile su i ekipe zapadnih medija koje su, kako ističe, veoma loše izveštavale sa terena, a to su bili grčka TV Antena, Gardijan, Mond, Pari mač…

Aleksić je najavio tužbu protiv Margetića, ali i advokata Čedomira Stojakovića zbog klevete i neistina, jer „imam mnogo elemenata za tužbu“. Ističe da je čuo da je Vučić najavio tužbu.

– Ja ću rado da budem svedok, pravo da vam kažem, od toga nema apsolutno ni zrno istine — kategoričan je Aleksić.

Komandant Aleksić, koji nosi i titulu vojvode, tvrdi da „nikakvi bogati trgovci, ni oni koji su se bavili safarijem po Africi ili negde drugo, nisu dolazili“.

– Pouzdano znamo da su oni dolazili u podeljeni Mostar, onaj koji su držali Hrvati i koji su dovlačili za debele pare, ovi su ubijali muslimane u drugom mostarskom delu — navodi Aleksić.

Ističe da što se tiče snajperista „nikada niko od muslimanskih snajperišta nije procesuiran“.