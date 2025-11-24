Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola u Marakešu.

Ministar Dačić je, u srdačnom i prijateljskom razgovoru sa generalnim sekretarom Urkizom, naglasio da srpska policija daje svoj doprinos i spremna je za unapređenje međunarodne saradnje u borbi protiv kriminala, o čemu govori i činjenica da se Srbija nalazi među prvih 15 država po učestalosti korišćenja Interpolovih alata i baza podataka.

Dačić je izneo da će donošenje kriterijuma za uspostavljanje novih regionalnih biroa Interpola, što je jedna od tačaka ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine, biti od velike važnosti za Republiku Srbiju, i potvrdio spremnost Republike Srbije da nastavi sa aktivnostima u cilju otvaranja regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Ministar Dačić i generalni sekretar Urkiza saglasili su se da su uzajamne posete značajne za dodatno unapređenje naših odnosa i saradnje, kao i da je za napredak i budućnost svih zajednica neophodna međunarodna saradnja i udruživanje u borbi protiv svih vrsta kriminala.

Dačić je pozvao generalnog sekretara Urkizu da u narednom periodu poseti Srbiju.