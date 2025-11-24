"ZGAZIĆU I TEBE I TELEFON" Na skupu "protiv nasilja" Dijana Hrka brutalno psovala, a onda i šutnula muškarca! Nastalo komešanje među okupljenima (VIDEO)
Na skupu "protiv nasilja" koji je organizovan kod Narodne skupštine, ponašanje pristalica istih potpuno negira samu ideju protesta.
Naime, Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, iznela je salvu psovki i uvreda na račun Aleksandra Šulca.
- J**** li mu majku SNS-ovsku. J**** li vam seme i pleme, ne hvataj se za telefon, zgaziću i tebe i telefon.
Nakon izgovorenih uvredi, ona ga je i šutnula, nakon čega je nastalo komešanje među okupljenima.
Ovakvi postupci, psovke, pljuvanje i svaki drugi vid ponižavanja, nedopustivi su ma ko ih činio i pod kojim izgovorom, a pored toga pokazuju da protestne parole nemaju baš nikakav smisao i legitimitet. Po dobro poznatoj šemi - nasilje je za blokadere zapravo jedina opcija.