Na skupu "protiv nasilja" koji je organizovan kod Narodne skupštine, ponašanje pristalica istih potpuno negira samu ideju protesta.

Naime, Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, iznela je salvu psovki i uvreda na račun Aleksandra Šulca.

- J**** li mu majku SNS-ovsku. J**** li vam seme i pleme, ne hvataj se za telefon, zgaziću i tebe i telefon. 

Nakon izgovorenih uvredi, ona ga je i šutnula, nakon čega je nastalo komešanje među okupljenima.

Dijana Hrka pusije i vređa Izvor: Kurir

Ovakvi postupci, psovke, pljuvanje i svaki drugi vid ponižavanja, nedopustivi su ma ko ih činio i pod kojim izgovorom, a pored toga pokazuju da protestne parole nemaju baš nikakav smisao i legitimitet. Po dobro poznatoj šemi - nasilje je za blokadere zapravo jedina opcija.

