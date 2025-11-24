Slušaj vest

Na protestu novinara protiv nasilja na koje je pozvao N1, a gde se u znak solidarnosti priključile i druge redakcije verbalno su napadnuti novinari redakcija koje ne pripadaju N1.

Podsetimo, razlog za protest je bio napad na ekipu N1 ispred Ćacilenda. Tokom protesta novinari drugih redakcija poput Informera dočekani su pogrdnim uzvicima.

Takođe, dok su novinari i članovi ANS prolazili kroz masu sa transparentima, starija žena udarila je jedan od transparenata.

Među onima kojima su večeras na protestu upućene uvrede je i novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, kao i novinarka Informera Branka Lazić.