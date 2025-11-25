Slušaj vest

U Skupštini Srbije u 10 časova počinje Treća sednica Drugog redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će se razmatrati Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na predloženom dnevnom redu je 58 tačaka među kojima su i izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Zakoni iz oblasti energetike

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici će razmatrati Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu, kao i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa. U setu finansijskih zakona predložene su izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatraće se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.

Raspravljaće se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Po predlogu Vlade Srbije, poslanici će razmatrati i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Poslanici će razmatrati i predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana.

Kurir.rs/RTS

