Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:

"STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU!

62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili!

Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"

1. Rektor Đokić - 62 godine.

2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).

3. Božo Prelević - 66 godina.

4. Dejan Šoškić - 58 godina.

5. Jovo Bakić - 55 godina.

6. Milo Lompar - 63 godine.

7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.

8. Rodoljub Šabić - 70 godina.

9. Tihomir Stanić - 65 godina.

10. Cvijetin Milivojević - 60 godina.

Kurir.rs/X

