Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper ukazao je na paradoks tzv. studentske liste na kojoj su se našla vremešna imena u godinama koje su daleko od studentskih.
o blokaderskoj "budućnosti" Srbije
"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca?! Još par godina i svako od njih, ko već nije, penzioner! A naziv "studentska lista"
Piper se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće:
"STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU!
62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili!
Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"
1. Rektor Đokić - 62 godine.
2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).
3. Božo Prelević - 66 godina.
4. Dejan Šoškić - 58 godina.
5. Jovo Bakić - 55 godina.
6. Milo Lompar - 63 godine.
7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.
8. Rodoljub Šabić - 70 godina.
9. Tihomir Stanić - 65 godina.
10. Cvijetin Milivojević - 60 godina.
Kurir.rs/X
