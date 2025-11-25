Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik

Uglješa Mrdić poručio je Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac da je vreme da shvati da ne može da naređuje narodnim poslanicima i da odlučuje kakve će zakone da usvajaju jer oni odgovaraju samo narodu!

- Ako javnost nije znala kako izgleda uzurpacija vlasti i puzajući državni udar mogla je da nauči iz jučerašnjeg saopštenja ”kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva”. Saopštenje koje je potpisao ”kolegujum” pripremili su Zagorka Dolovac, vrhovni javni tužilac, Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, Predrag Ćetković, član Visokog saveta tužilaštva, Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal i Tatjana Lagumdžija, glavni tužilac Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu. To je kriminalno - interesna grupa koja je uzurpirala srpsko tužilaštvo i koja to radi u ime stranih interesa kao i onih koji bi kroz ”obojenu revoluciju” da sruše predsednika Aleksandra Vučića i legalnu izabranu Vladu - saopštio je narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

Kako navodi Mrdić, Zagorka Dolovac juče je poručila svim, od naroda izabranim, narodnim poslanicima da nemaju pravo da donose zakone u interesu građana "jer ona i njeni strani mentori to ne dozvoljavaju".

- Ona smatra da je iznad zakona, da ne mora da poštuje odluke Narodne skupštine i da račun za svoj rad i platu, koja iznosi preko sedam hiljada evra mesečno, ne treba da polaže račune svom narodu - navodi Mrdić.

On je naveo i da materija koju reguliše set pravosudnih zakona koje će da predlaže spada u nadležnost Narodne skupštine i nikako ne zadire, niti na bilo koji način menja Ustav Srbije pa i ustavom proklamovanu samostalnost javnog tužilaštva.

- Da to objasnim gospođi Dolovac na način koji svaki građanin razume - organizacija javnog tužilaštva utvrđena je zakonom koji je usvojila Narodna skupština koja ima pravo u ime građana, koje predstavlja, da tu organizaciju i promeni. Pošto se Dolovac u svom nečuvenom saopštenju poziva na strance, kojima se poslednjih nedelja neumereno žalila i opanjkavala svoju državu, želim da joj kažem da je mogućnost koju sada ima, po sadašnjem zakonu, da samostalno upućuje javne tužioce u druga tužilaštva pravo kome se protivila Venecijanska komisija - navodi Mrdić i dodaje da je ista komisija bila protiv da Vrhovni javni tužilac bude član Visokog saveta tužilaštva ali da je "gospođa Dolovac uspela i to da dobije za sebe iako je to u suprotnosti sa međunarodnim standardima".