Vučić kaže da se suočavamo sa velikim problemima, i da želi da se državno rukovodstvo odnosi prema građanima na transparentan način.

- Želimo da vas obavestimo da rafinerija NIS se nalazi u procesu takozvane tople cirkulacije, da to prevedem u nekom tihom hodu, još nije zatvorena, ali je to niži režim rada u odnosu na uobičajeni. To znači da imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFACA - rekao je on.

On ističe da je već u četvrtak Dan zahvalnosti u Americi, i da ćemo danas ili sutra moći nešto da promenimo, ali da će se rafinerija zaustaviti ako dođe četvrtak.

- Trebaće 14 dana da se ponovo pokrene, ali svakako je to više od toga. Računajte 20 ili više dana. To znači da rafinerija ne bi radila do Nove godine i posle toga. A reći ću kakve su sve posledice. Od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, mnogi su u Srbiji pomislili da stvari mogu lako da se reše, pobediće ovi ili oni, a mi smo brinuli. Držali smo dobru poziciju, i 2022. godine kao zemlja izbegli smo svaku vrstu energetske krize i šoka - rekao je on.

Vučić naglašava da je to izbegnuto postavkama koje je postavio Savet za nacionalnu bezbednost Srbije.

- Tu smo rekli da osuđujemo napade i upade, ali da osuđujemo sankcije. I bez obzira na to malo ko je verovao da će se to odnositi na nas i da ćemo imati problema. Danas nije pozicije Srbije, već je pitanje i pozicije drugih koji su suprotstavljeni i koji se tuku na međunarodnoj sceni. Naša pozicija postaje sve teža. Da ne bih govorio ničim izazvano, ali ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena - kazao je on.

Predsednik je dodao da sankcije pogađaju našu zemlju - dubinski i strateški.

- A postoje i oni drugi koji se ne suprotstavljaju Trampu i Americi, a žele da se Srbija suprotstavi. Evo devet meseci smo prepisivali ono što su Rusi rekli, a sada su nam uveli sankcije. Potpisali smo svaki zahtev ruskih prijatelja, i naša zemlja je sada u teškoj situaciji. Za nas je briga postalo srednje ime u prethodnih danima. Znam da ovde postoje mađioničari koji bi sve da reše. Znam i kada gledam RTS da pozovu one lažove da kažu da nam je nuđen udeo u Aleksandropulosu, a da nismo prihvatili. To je laž, lično sam nudio da postanemo vlasnik udela u toj grčkoj luci, skladištu za tečni gas, i nikada to nije ni razmatrano na ozbiljan način. Kao što sam nudio udeo u Pakšu II, sutra ću se videti sa Orbanom - kazao je predsednik.

Ima mnogo ljudi koji će okriviti državu šta god da se desi, dodaje on, i ističe da nema lakih rešenja.

- Naš prioritet je uvek bio očuvanje interesa Srbije, i puna transparentnost. Građanima ćemo reći istinu kakva god ona bila. Mi imamo još danas i sutra da pokušamo da dobijemo operativnu licencu. Da li ćemo je dobiti zavisi od Amerikanaca - kazao je Vučić.

Predsednik je potom rekao da će govoriti o posledicama, kao i šta je to u čemu nismo saglasni sa Amerikancima.

- Šta su posledice prestanka funkcionisanja? Pre svega to su sekundarne ili sporedne sankcije. Narodna banka je dobila upozorenje da može postati predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita... Lično sam dobio usmene garancije Amerikanaca da do ponedeljka kada je trebalo da se donese odluka o operativnoj licenci da neće biti takvih sankcija za NBS i poslovne banke. Taj usmeni dogovor je funkcionisao, i nastaviće da funkcioniše danas i sutra. Dok Amerikanci ne obaveste javnost da li su prihvatili ili odbili - rekao je on.

Vučić ističe da ako Amerikanci odbiju, to će uticati na sve sfere života, uključujući i Hitnu pomoć i zdravstveni sistem, kao i ugrožavanje svih trgovinskih lanaca.

- Ugroženo bi bila i proizvodnja struje. Ne zaboravite da mi od mazuta i toplana. I cene goriva bi trpele, mada će u petak verovatno biti snižene zbog kotacija. Ali ako morate da uvozite dizel i benzin, u tom slučaju troškovi transporta rastu, i to povećava inflaciju i donosi nove probleme. To bi ugrozilo i povlašćenu cenu za poljoprivrednike za gorivo. Ne moram da govorim kakve bi to posledice imalo po celu ekonomiju Republike Srbije - naglasio je predsednik.

On kaže da je NIS već krenuo da troši operativne rezerve, i da će najveći deo potrošiti između 29. novembra i 1. decembra.

- Ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca, dozvolu da JANAF-u potekne nafta, ostaće rezerve od 50000 tona benzina. To je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno do 27. decembra. E tada, bez obzira na planirani uvoz naša je procena da će nedostajati 50000 tona dizela. I mi smo spremni kao država odmah da uđemo u to. Mi imamo 184000 tona, tri puta više nego što su rezerve NIS-a. I odmah ćemo staviti to svim veletrgovcima na raspolaganje. Pričali smo sa OMV, Molom, Ekom... Želimo da svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdeju svoje pumpe. Ne smemo ugroziti ravnomeran razvoj zemlje. Naše rezerve su velike, i imamo 185000 dizela. Imamo 19000 tona benzina. On se troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji. 82 odsto potrošnje u Srbiji je dizel, a 18 odsto benzin. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada - istakao je predsednik.

Naručili smo 5.300 tona evrodizela, i ugovoreno je 38.000 tona benzina, rekao je Vučić.

- To smo sve rekli bez vojnih rezervi. To su samo naša skladišta od Kovina, Ledinaca, na raznim mestima - kazao je on.

Predsednik ističe da ove sankcije nisu u skladu sa međunarodnopravnim normama, i da su rezultat političkih pritisaka.

- Nažalost, te sankcije na najbrutalniji način pogađaju život građana Srbije. Ali i u tim uslovima mi smo bili više nego fer, dozvoljavajući da sebe dovedemo u tešku poziciju. Sada ću reći koliko smo bili fer. Mi smo 2008. godine, u roku od tri meseca, imali kupoprodajni ugovor između Srbije i Gasproma, gde su oni postali vlasnici većinskog udela u NIS-u. Imali smo oko 45 odsto, ali jednom od najpokvarenijih i glupih ideja, mi smo se odrekli 13 odsto da bi se tadašnje vlasti nekome dodvorile pred izbore. Po zakonima međunarodnim i domaćim mi nemamo pravo uvida u svaki ugovor, zato što je naš udeo manji od 33 odsto. Neko je namerno mogućnost kontrole i stvarne supervizije sklonio od nas - kazao je on.

Ono što je danas problem u mreži za ravnomerni razvoj to što je broj pumpi smanjen na 327.

- To je značajno smanjenje, i to je bio problem u funkcionisanju u mnogim selima. Nema sumnje da je bila izvršena velika modernizacija, podsećam da je rafinerija bila bombardovana 1999. godine. Kada su Rusi ušli oni su uveli modernu tehnologiju i sve. Druga je stvar da li je uziman kredit pa isplaćivano to. Dakle, napravili su moderniju kompaniju, i u međuvremenu su iscrpljeni svi resursi nafte u Srbiji, mi danas imamo minimalne izvore. I sve to vreme, svaki put smo glasali za svaki njihov predlog, za svaki njihov izveštaj, podržavali sve što su radili - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je Dilojt procenio krajem avgusta 2008. godine vrednost NIS-a na 2,2 milijarde.

- Naručilac je bila Vlada Srbije. Zatim je Šojgu rekao da je naša strana ponudila cenu od 400 miliona evra, i da su Rusi to prihvatili. Šta je prodato tada? Prodate su zgrade NIS u Beogradu, Novom Sadu, rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, benzinske pumpe, stovarišta, cisterne, 10.000 kvadratnih metara prodajnog prostora, koncesiona nalazišta u Angoli, veliki broj hotela u Crnoj Gori, na Zlatiboru, te akcije u drugim kompanijama. Kompanija je bila zaista u velikim gubicima i Rusi su napravili korak na bolje - istakao je predsednik.

On dodaje da i u teškim trenucima, kada su sankcije bile obelodanjene, ali su Amerikanci odlagali njihovo sprovođenje, nikada se nismo suprotstavljali.

- Smatrali smo da onaj ko je kupio, ko je vlasnik, da on mora da učini sve da stvari funkcionišu sa zakonima. Mi imamo i rudnu rentu koja je najniža, i da nismo mogli da je promenimo zato što bi time prema njima menjali uslove poslovanja. Nismo hteli da kvarimo političke odnose. Mi smo u ovoj godini tri puta menjali vlasništvo NIS-a. Mi razumemo rusku stranu, hteli su da se prilagode sankcijama, i da nastave da rade. Svaki put smo imali pravo preče kupovine, i u februaru 2025, i u maju i u septembru. I 2022. godine. Četiri puta smo imali pravo preče kupovine, a mi nijednom to nismo uradili. Pustili smo Ruse da prodaju Rusima. Želeli smo da pokažemo poštovanje prema ruskoj strani, pošto ne smatramo da su sankcije fer element u međunarodnoj trgovini. I mislim da bi svaki pošten čovek na čelu države to učinio - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da smo bukvalno sve uradili da pomognemo ruskom investitoru, da ga zadržimo ovde, i da ne napravimo nijedan problem.

- Svako pismo upućeno OFAC-u potpisali smo i mi. Nisu nas baš mnogo pitali šta da napišu, svako smo potpisali! Svaki put smo sve potpisali, i poslednje pismo upućeno OFAC-u. OFAC-u to nije dovoljno. Tražili su dodatne garancije od države Srbije, i ja sam ih pružio u posebnom pismu, koje se tiču poštovanja sankcija. I obavestio sam ih, a želim i vas da obavestim. Juče smo imali sednicu Vlade, pošto je bilo glasova koji su tražili nacionalizaciju. Moj je predlog bio drugačiji, i on je usvojen juče, suprotno ovakvim nakanama. Moj predlog je sledeći. Da budem otvoren, Amerikanci su tražili moju reč javno datu, i ja sam to i rekao. Dakle, rekao sam da nećemo da idemo bez obzira na gašenje rafinerije, mislim da imamo 60 osto šance da nam ne daju licencu. Ja ih pozivam da nam daju operativnu licencu, posebno zbog garantija koje sam dao. Moja reč ima veće značenje od nečijih 1000 potpisa. Mi moramo dati određeni period prijateljima iz Emirata i Mađarske koje razgovaraju sa Rusima. Mi znamo samo deo onoga sa kim ruska strana pregovara. Moja je ideja da damo određeno vreme ruskoj strani. Tek 9. oktobra su uvedene operativne sankcije, a dve nedelje smo formalno obavešteni da se traži promena strukture vlasništva - kazao je on.

Predsednik je više puta Amerikancima naglasio da mi nismo vlasnici, i da druga strana istovremeno želi da ostane ovde i prolongira sankcije.

- Tako je to išlo 9 meseci. Da pričam pametnjakovićima koji pričaju 9 meseci po televizijama šta treba da radimo. Poslednji razgovor noćas smo u 1 obavili, to je 7 uveče po američkom vremenu. Dok su ti pametnjakovići spavali. Ljudi moraju znati koliko smo radili da sačuvamo obraz. Moj predlog je da damo još 50 dana vremena, da se pronađe novi investitor, odnosno kupac za NIS. Želimo svaki uspeh Rusima u tome. Ne mešamo se u izbor, voleli bismo da su nama prvo ponudili. Nemamo problem sa time, pravo je vlasnika da upravlja svojim kapitalom. Posle toga mi nećemo više imati nikakvu mogućnost, nestaće nam zemlja. Mi posle toga moramo, ako ne dođe do stvaranja kupoprodajnog ugovora, ni tada nećemo odmah nacionalizovati, već ćemo uvesti svoju upravu i ponuditi najveću moguću cenu i platiti je Rusima - kazao je on.

Pozvao je Amerikance da prihvate, i ističe da je dao reč, i dodaje da se nada da će sankcije biti jednom ukinute.

- Kao evo pregovaraju... Mani ga se mito, nema ništa od toga. To je samo igra nerava ko će koga da okrivi da ne želi mir. A ne da su stvarno blizu rešenja - rekao je Vučić.

Ako ste dali ruskom bankarskom sektoru da finansira nuklearne elektrane preko OFAC-a, a nama ne date licencu, onda samo razmislite da li ste fer prema Srbiji, rekao je Vučić.

- Molim vas da to još jednom razmotrite, i da nam date operativnu licencu. A mi ćemo se ponašati u skladu sa rečju koju sam dao - kazao je Vučić.

Kaže da je rešenje za sve sankcije, uključujući i sekundarne, da nam Amerikanci daju operativnu licencu.

- Sve naše banke ako ne dobijemo operativnu licencu od sledećeg ponedeljka neće raditi. Ja sada mislim da su šance, i posle ovog poziva, barem 50-50 da je dobijemo. I ne molim ih zbog sebe, već zbog naroda i građana Srbije. Ima tu mnogo više problema, nije to plaćanje na pumpama samo. Kako ćete da plaćate plate. Problemi uvek dolaze jedan za drugim, čekam da vidim šta će biti treći. Gas, ili šta? I nije ova mala zemlja zaslužila da ona plaća najvišu cenu nečijih sukoba - istakao je predsednik.

On je zamolio novinare da sledeći put snimatelji budu pristojno odeveni, i da ne nose obeležja koja vređaju instituciju ove zemlje.

- Pošto ćemo ih i svaki sledeći put izbaciti napolje. Tu se obraćam vama sa RTS. Nije mu bio dozvoljen danas ulaz, i neće biti ni ubuduće, ukoliko se ne bude pristojno ponašao - rekao je on.

Vučić je o kritikama Marka Rutea zbog saradnje sa Kinom istakao da bi najbolje bilo da ne sarađujemo ni sa kim.

- Ja se distanciram od NATO i od svega što je uradio 1999. godine. Imamo dobru saradnju sa njima, ja sam srećan i zbog saradnje sa KFOR-om. Tako da hvala gospodinu Ruteu što se distancirao od mene. Učinio mi je uslugu, ja nemam problem sa time. Srbija je slobodna zemlja, i ostaće takva - kazao je predsednik.

Na pitanje zašto Rusima ne damo najvišu cenu odmah, već čekamo 50 dana, predsednik je rekao:

- Da smo sutra doneli odluku o nacionalizaciji, prva vest bi vama sa N1 bila Zaharova i ostali. Pošto vaš vlasnik nema nikakvu drugu politiku, plan ili program, jedino je da se napada Vučić. Kao što sam mogao da vas pitam kada sam pucao po Sarajevu i ubijao decu, pošto nema stvari koju niste lagali o meni i mojoj porodici. A nikada vam nisam zabranio ulaz, i uvek sam spreman da odgovorim. Mi želimo da budemo fer prema Rusima, želimo da im omogućimo da urade neko čudo na svetskom nivou, postignu mir, da pokažemo koliko nam je stalo do prijateljstva i da budemo dobar domaćin svakoj investiciji. Mi nismo uvodili prinudne uprave. I želimo da im damo još 50 dana. I tada nećemo odmah nacionalizaciju, daćemo im najbolju cenu i platiti odmah celu cenu! Sve! Pošto naši dugoročni odnosi nisu nešto što traje jednog dana. I ne prestaju odnosi sa Rusijom samo akcijama u NIS-u - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da je zahtev Amerikanaca nedvosmislen - da mora da se sprovede transakcija ili licenca neće biti produžena.

- Oni su onda tražili i moju reč, i pismeno i usmeno. I uradili smo to. Razumeli smo Američku poruku, i verujem da smo povećali šanse da nam bude odobrena licenca - rekao je on.

Predsednik kaže, na pitanje o Ćacilendu, da je jedan čovek izašao odatle i nasrnuo na opremu televizije N1.

- Snažno osuđujem taj napad. I neću da dodajem da govorim bilo šta o tome šta narod misli o vašem izveštavanju. I šta ja mislim o vašem izveštavanju. Nedopustiv je napad, i nadležni organi rade na tome. A što se tiče šatorskih naselja, pošto pričate o njima, pogledajte dragi građani Srbije sa čim mi imamo posla. Vidite, kažu šatorsko naselje im smeta. A ne smeta im šatorsko naselje nasred Takovske, ili tamo gde su se sekli Kneza Miloša i Bulevar. Tamo ste išli da izveštavate uzbuđeni, vikali da tu niče nova sloboda. Pa šatori u Ćacilendu su lepši, a ovi drugi smetaju svakome, osim vama. A kada pričate o napadima, koliko ste obaveštavali javnost kada je čovek ušao u šator u Ćacilendu i upucao čoveka. Ili vam se ta priča nije dopala zato što je žrtva bila na drugoj strani. A posebno osuđujem napad koji se sinoć na vašem skupu dogodio na novinare Informera. Pozivam nadležne organe da reaguju i da kažnjavaju siledžije - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da će uskoro imati jednu inicijativu, što se tiče šatora, i da se nada da će uskoro stanje biti unormaljeno u odnosu na ono kako je to izgledalo ranije.

- Policija radi najteži posao, i uvek je između čekića i nakovnja. Ja verujem da su uradili ogroman posao i uspeli da spreče krvoproliće. Svaki pojedinačni slučaj biće ispitan, ali generalno mislim da su obavili odličan posao - istakao je on.

Na pitanje o razgovorima sa Rusima, Vučić ističe da je njihov izbor bio da ne ponude Srbiji kupovinu, i da su oni vlasnici.

- To bi bilo isto kao da smo mi vlasnici neke kompanije u Moskvi, i uvedu se sankcije protiv nas, i mi ne ponudimo Rusima da otkupe, već nekom trećem. Ali nemamo problem, to naš odnos prema Rusima neće pokvariti. Što se tiče zaključaka na samitu juče. Svima su puna usta teritorijalnog integriteta. Evo da vam ja kažem nešto. To je zavitlavanje i zamajavanje. Svi rade šta im padne na pamet, u skladu sa svojom silom. Pravo sile vlada su svetu, to nema veze sa nikakvih pravom. Kakve veze ove sankcije, Kosovo ili Ukrajina imaju veze sa pravom. Ko je jači taj i tlači, samo je pitanje koliko možete da se suprotstavljate sili - rekao je on.

Kaže da čim čuje reč principi od velikih sila, da ga glava zaboli i da se nagledao principa prethodnih godina, kao i da ima još godinu dana do kraja mandata i da će reći sve što misli.

- Što se tiče Đilasa i Tepićeve, ja sam miš, ali iza mene će da ostanu putevi, pruge, avio kompanije, bolnice, škole. A iza vas će da ostane 619 miliona koje ste sami prijavili u APR. Napred miševi - rekao je predsednik.

Govoreći o optužbama za "Sarajevo Safari", predsednik ističe da niko nije stvarno mislio da je to tačno, ali da su to hteli da kažu.

- Imate stotine svedoka. Pogledajte dobro onaj snimak, na njemu se vidi da držim stativ. Trebalo im je tri dana da se ispiraju usta time, pa da neko kasnije pomisli da je tu bilo nešto. Svaki put je tako, kao kada smo vodili postupak u Sarajevu - rekao je predsednik.