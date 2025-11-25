Slušaj vest

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić gostovao je na N1 i u stilu blokaderske politike huškao narod i širio paniku!

Naime, on je najpre pozvao građane da se ne obaziru na institucije već uzme pravdu u svoje ruke.

- Šta da rade građani, to je pitanje koje se najčešće postavlja. Problem fasadnih demokratija je taj što nemate jasan odgovor na to. Kad se vlast ne pridržava zakona, kada ona postane gola represija, kada bude udružena sa kriminalnim organizacijama, građani jedino mogu da pribegnu samozaštiti, ono što uvek imaju pravo. Ja bih se branio. Tragično će biti ako građani shvate da je ostalo da brane sebe i druge fizički - poručio je Majić.

Tu se nije zaustavio, već je komentarišući "Ćacilend" rekao da se u njemu nalazi oružje i to od samog početka, odnosno kada su u Pionirksi park ušli studenti koji hoće da uče, studenti koji su na tom mestu počeli svoj protest protiv nezakonitih blokada fakulteta!

- Policija je još trećeg ili petog dana morala da uđe u to naselje, da legitimiše te ljude, da izvrši pretres tog terena, da pokupi oružje koje se u njemu nalazi i da privede lica koja su tu! - dodao je Majić u skandaloznom obraćanju.

