Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je rafinerija NIS-a ušla u režim "tople cirkulacije", i da imamo još četiri dana do potpune obustave rada, ukoliko OFAC ne odobri licencu. Predsednik je naglasio i da su posledice prestanka rada NIS-a pre svega sekundarne sankcije.

"Narodna banka je dobila upozorenje, kao i sve poslovne banke, da mogu da postanu predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost centralnu, ali i sve poslovne banke. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa i usluga prema stanovništvu, prestanka funkcionisanja platnih kartica, prestanak funkcionisanja izdavanja kredita i svega", naglasio je Vučić.

Ukazao je da je "lično dobio usmene garancije od Amerikanaca" da do ponedeljka, kada je trebalo da se donese odluka o operativnim sankcijama neće biti takvih sankcija za Narodnu banku i poslovne banke.

"To će funkcionisati, sasvim je izvesno, i danas i sutra, tako da nema ugrožavanja do trenutka dok Amerikanci ne obaveste javnost o tome jesu li odbili ili prihvatili. Ukoliko odbiju, prete nestašice i biće ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, a mi smo se postarali da najmanje do 15. januara funkcioniše bez problema", zaključio je Vučić.

Podvukao je da je u tom slučaju ugroženo i snabdevanje svih trgovinskih lanaca i osnovnih namirnica građanima Republike Srbije.

"Dakle, nije u pitanju samo nafta ili naftni derivati, već ceo život u Republici Srbiji. Ugrožena bui bila proizvodnja svih ključnih resursa, uključujući i proizvodnju struje, što može izazvati nesagledive posledice - kako u privredi, domaćinstvima, tako i za svakog građanina", pojasnio je Vučić u obraćanju javnosti iz Predsedništva.