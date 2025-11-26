Slušaj vest

Skoro svi nalozi blokadera na platformi "Iks" kreirani su u Hrvatskoj. Nema više sumnje da je sve kanalisano iz inostranstva, ocenili su analitičari za Kurir. Oni navode da je to jasan dokaz da iza privida „spontanog bunta“ stoji mreža koja u realnom vremenu šalje poruke, podiže tenzije i pokušava da predstavi Srbiju kao zemlju haosa.

Poslednjih nedelja postalo je jasno da se deo dešavanja oko studentskih protesta ne može posmatrati isključivo kao izraz nezadovoljstva mladih. Naime, analize pokazuju povezanost velikog broja naloga sa mreže X sa strukturama iz Hrvatske, što ukazuje na koordinisano delovanje izvan Srbije.

O ovome su govorili gosti emisije "Redakcija": Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije i profesor doktor Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

- O tome sam govorio još prošle godine, jer su samo naivni ljudi mogli da prihvate blokadu kao naivan metod. U javnosti se vrlo često meša nezadovoljstvo sa blokadom. Mislim da blokada nije spontana, već postoji jedna organizacija spolja i ne treba u tome štedeti reči u pravcu govorenja istine. Vrlo često se radi o tome da se tu nalaze određeni aktivisti iz određenih interesnih grupa. Nažalost, nekada i iz nevladinih sektora koji su ovde jedan vrlo bitan faktor. Postoji čitav jedan mrežni sistem koji je delovao sinhronizovano – kaže Petričković i dodaje:

- Do današnjeg dana su krili ko će biti na tim listama. Ne znamo ko je smislio plenume, koji su nezakonita tela. Takođe, postojao je i organizovani sistem unutar fakulteta gde su dekani i nastavno osoblje zainteresovani za učešće u ovome. Imamo, znači, i spoljne i unutrašnje faktore. Nepogrešivi uslovi za otkrovenje svakako su praćenje toka novca, kako bi se ušlo u detalje i finese. Zapravo bi se tada otvorilo klupko umešanih faktora. Mladi se kriju iza indeksa. Izjavljivali su da smo genocidni, da treba da se odreknemo Kosova... To je politička platforma i razgranatni sistem.

Matić dodaje i da je, pored toga što su blokaderi vođeni iz iste centrale Hrvatske, vrlo očigledna i prisutnost unutrašnjih faktora:

- Ovo je policentričan sistem. Ti centri su uzajamno koordinisani. Postoje razne interesne grupe koje bi lako da sruše tu metu. Dogodio se pad nadstrešnice koji je izazvao ove proteste. Neki ljudi su izašli jer su bili pogođeni - svi smo bili. Ali kada se to dogodilo, svi su osetili pogodan trenutak i počeli su da guraju svoje instrumentalizovane grupe da postanu deo pritiska. Svaka država je pokušala da ostvari ovde neku vrstu uticaja - kaže Matić i dodaje:

- Naravno da je posao hrvatske obaveštajne službe da nam nanese štetu ili da kreira svoje igrače da dođu u centar moći odlučivanja. Ovde se postavlja pitanje kako smo došli u situaciju da služba jedne Hrvatske može nama da pravi toliku štetu? Gde je nestala naša otpornost i zašto nemamo izgrađenu otpornost. Bezbednosni aparat naš nije bio struktuiran kako treba. Zašto Srbija nema nacionalni centar za borbu protiv dezinformacija? To slabi našu otpornost.

Sa druge strane, Petričković je podsetio na 15. mart kada je bio planiran državni udar:

- Najbitnije je što tada nije pala krv. Uvek može sa nekih kritičkih pozicija da se sagleda. Uvek može da se uradi bolje i drugačije, ali je u tom momentu bilo toliko zbivanja, neizvesnosti. Upotrebljena je energija mladih, ali nekih od njih su kidisali na policiju i činili razna krivična dela.

