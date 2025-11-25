Slušaj vest

Predsednik Vučić je istakao i da ove sankcije nisu u skladu sa međunarodnopravnim normama, i da su rezultat političkih pritisaka.

- Nažalost, te sankcije na najbrutalniji način pogađaju život građana Srbije. Ali i u tim uslovima mi smo bili više nego fer, dozvoljavajući da sebe dovedemo u tešku poziciju. Sada ću reći koliko smo bili fer. Mi smo 2008. godine, u roku od tri meseca, imali kupoprodajni ugovor između Srbije i Gasproma, gde su oni postali vlasnici većinskog udela u NIS-u.

1/18 Vidi galeriju Obraćanje predsednika Vučića o sankcijama NIS-u Foto: Marko Karović

- Imali smo oko 45 odsto, ali jednom od najpokvarenijih i glupih ideja, mi smo se odrekli 13 odsto da bi se tadašnje vlasti nekome dodvorile pred izbore. Po zakonima međunarodnim i domaćim mi nemamo pravo uvida u svaki ugovor, zato što je naš udeo manji od 33 odsto. Neko je namerno mogućnost kontrole i stvarne supervizije sklonio od nas - kazao je on.