Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), a da će u suprotnom pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje.

On je u vanrednom obraćanju iz Predsedništva kazao da će ukoliko rafinerija nafte u Pančevu prestane sa radom, po procenama stručnjaka biti potrebno 14 dana da se ponovo pokrene.

- A mi vam kažemo svakako je to uvek više od toga, računajte 20 i više dana, što znači da je izvesno da do nove godine, a pitanje je kako bi bilo i posle, rafinerija ne bi radila - rekao je Vučić.

On se odbacio i navode u pojedinim medijima da je Srbiji nuđen udeo u gasnom terminalu u grčkom Aleksandropolosu, a da Srbija to nije prihvatila.

- RTS obmanjuje javnost. Lično sam ponudio, to je moja ideja bila, lično sam to uradio i u Aleksandropolisu i na svakom drugom mestu ponudio da Srbija postane vlasnik udela u tom grčkoj gasnom skladištu, dakle, mestu za dolazak tečnog gasa, i nikada to nije na ozbiljan način ni razmatrano - kazao je Vučić.

