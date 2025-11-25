"NIS JE VEĆ KRENUO DA TROŠI OPERATIVNE REZERVE" Vučić u litar narodu precizno nabrojao kolike su nam rezerve i dokad mogu da nam potraju
Predsednik Vučić kaže da je NIS već krenuo da troši operativne rezerve, i da će najveći deo potrošiti između 29. novembra i 1. decembra.
- Ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca, dozvolu da JANAF-u potekne nafta, ostaće rezerve od 50.000 tona benzina. To je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno do 27. decembra. E tada, bez obzira na planirani uvoz naša je procena da će nedostajati 50.000 tona dizela. I mi smo spremni kao država odmah da uđemo u to. Mi imamo 184.000 tona, tri puta više nego što su rezerve NIS-a. I odmah ćemo staviti to svim veletrgovcima na raspolaganje. Pričali smo sa OMV, Molom, Ekom... Želimo da svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdeju svoje pumpe. Ne smemo ugroziti ravnomeran razvoj zemlje. Naše rezerve su velike, i imamo 185.000 dizela. Imamo 19.000 tona benzina. On se troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji. 82 odsto potrošnje u Srbiji je dizel, a 18 odsto benzin. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada - istakao je predsednik.
Naručili smo 5.300 tona evrodizela, i ugovoreno je 38.000 tona benzina, rekao je Vučić.
"To smo sve rekli bez vojnih rezervi"
- To smo sve rekli bez vojnih rezervi. To su samo naša skladišta od Kovina, Ledinaca, na raznim mestima - kazao je on.
Predsednik ističe da ove sankcije nisu u skladu sa međunarodnopravnim normama, i da su rezultat političkih pritisaka.
Kurir.rs