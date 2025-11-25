- Ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca, dozvolu da JANAF-u potekne nafta, ostaće rezerve od 50.000 tona benzina. To je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno do 27. decembra. E tada, bez obzira na planirani uvoz naša je procena da će nedostajati 50.000 tona dizela. I mi smo spremni kao država odmah da uđemo u to. Mi imamo 184.000 tona, tri puta više nego što su rezerve NIS-a. I odmah ćemo staviti to svim veletrgovcima na raspolaganje. Pričali smo sa OMV, Molom, Ekom... Želimo da svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdeju svoje pumpe. Ne smemo ugroziti ravnomeran razvoj zemlje. Naše rezerve su velike, i imamo 185.000 dizela. Imamo 19.000 tona benzina. On se troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji. 82 odsto potrošnje u Srbiji je dizel, a 18 odsto benzin. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada - istakao je predsednik.