Slušaj vest

Predsednik Vučić kaže da je NIS već krenuo da troši operativne rezerve, i da će najveći deo potrošiti između 29. novembra i 1. decembra.

- Ako ne dobijemo licencu od Amerikanaca, dozvolu da JANAF-u potekne nafta, ostaće rezerve od 50.000 tona benzina. To je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno do 27. decembra. E tada, bez obzira na planirani uvoz naša je procena da će nedostajati 50.000 tona dizela. I mi smo spremni kao država odmah da uđemo u to. Mi imamo 184.000 tona, tri puta više nego što su rezerve NIS-a. I odmah ćemo staviti to svim veletrgovcima na raspolaganje. Pričali smo sa OMV, Molom, Ekom... Želimo da svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdeju svoje pumpe. Ne smemo ugroziti ravnomeran razvoj zemlje. Naše rezerve su velike, i imamo 185.000 dizela. Imamo 19.000 tona benzina. On se troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji. 82 odsto potrošnje u Srbiji je dizel, a 18 odsto benzin. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada - istakao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića o sankcijama NIS-u Foto: Marko Karović

Naručili smo 5.300 tona evrodizela, i ugovoreno je 38.000 tona benzina, rekao je Vučić.

"To smo sve rekli bez vojnih rezervi"

- To smo sve rekli bez vojnih rezervi. To su samo naša skladišta od Kovina, Ledinaca, na raznim mestima - kazao je on.

Predsednik ističe da ove sankcije nisu u skladu sa međunarodnopravnim normama, i da su rezultat političkih pritisaka.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Predložio sam da se Rusima da rok od još 50 dana, posle toga bi nam propala zemlja
Aleksandar Vučić
Politika"JEDNOM OD NAJPOKVARENIJIH I GLUPIH IDEJA, ODREKLI SMO SE 13 ODSTO UDELA" Vučić otkrio šokantne činjenice o kupoprodaji NIS-a 2008: Neko je namerno...
Aleksandar Vučić
Politika"U SUPROTNOM ĆE NASTUPITI VELIKI PROBLEMI" VUČIĆ: Ostalo nam je još danas i sutra da pokušamo da dobijemo licencu za NIS
WhatsApp Image 2025-11-25 at 11.35.00 AM (1).jpeg
PolitikaPOSLEDICE AKO SE NE DOBIJE LICENCA ZA NIS: VELIKA OPASNOST OD SEKUNDARNIH SANKCIJA! Vučić: Narodna banka dobila upozorenje, kao i sve poslovne banke
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ O NIS-u: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla je na tihi hod
Aleksandar Vučić