Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodnih dana bio je na udaru sramnih napada, a među najskandaloznijim je onaj koji je započeo hrvatski novinar Domagoj Margetić, zbog čega se oglasio predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Margetićeva laž o tome da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije mogla slobodno da zauzme prvo mesto u ovom nizu besramnih izmišljotina o predsedniku Srbije. Te laži proširile su se i u nekim stranim medijima, a Nenad Stevandić kaže da su te laži lansirane kako bi se destabilizovala Srbija.

"Sarajevo safari je spin lansiran smišljeno i istovremeno na mnogim medijima u cilju destabilizacije Srbije. Nema dokaza, imena civila, vojnika, jedinica, ali je zato organizovan pravi medijski (a možda i neki drugi) safari na Aleksandra Vučića prljavo i podmuklo po stereotipu iz 90-tih!", napisao je na "X" Stevandić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o napadima na njega i njegovu porodicu proteklih dana, a posebno se osvrnuo na skandalozne optužbe o "sarajevskom safariju" i njegovom navodnom učešću u tome.

- Pogledajte i snimak koji puštaju, na njemu se vidi da držim stativ od kamere - rekao je Vučić