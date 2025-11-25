Slušaj vest

Blokaderski portali Nova, N1 i Danas objavili su kao po komandi gotovo u isto vreme - neposredno pred početak današnjeg obraćanja predsednika Aleksandra Vučića - lažnu vest da je rafinerija nafte u Pančevu prestala sa radom.

U danu koji je označen kao "Dan D" za Raineriju nafte u Pančevu, a nepunih sat vreman ored obraćanje predsednika Srbije, ovi portali su objavom ove vesti izazvali uznemirenje građana, naročito jer su između redova najavili da će upravo to objaviti predsednik Vučić u svom obraćanju.

Međutim, Vučić je na odmah početku obraćanja istakao da je Rafinerija NIS-a prešla na niži režim rada odnosno tihi hod i dodao da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAC-a.

- Želimo da vas obavestimo da se rafinerija NIS-a nalazi u tehnološkom procesu takozvane tople cirkulacije ili da to prevedem u neku vrstu tihog hoda, još nije zatvorena, još nije ugašena, ali je već to niži režim rada u odnosu na uobičajeni - rekao je Vučić na konferenciji u Predsedništvu.

Aleksandar Vučić Dubravka Đedović Handanović
Foto: Marko Karović

Kako je rekao, imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFAK-a odnosno američke vlade. Predsednik je naglasio i da su posledice prestanka rada NIS-a pre svega sekundarne sankcije.

